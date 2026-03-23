【漫画】インドネシア人の彼のストレートな「朝まで一緒にいたいナ」に撃沈。国際恋愛の始まりは、文化の違いよりも“言葉にする勇気”だった？…女性の共感度マックスな漫画が話題！【作者に聞く】
【漫画】本編を読む
マッチングアプリを通じて出会った外国人男性との恋愛を描いた『インドネシア人とマッチングしてみたら』(全27話)。国際恋愛の男女の駆け引きを女性目線で丁寧に描いた本作は、春乃おはなさん(＠nekotaro1994)が自身の体験をもとに綴ったコミックエッセイの人気エピソードだ。
友人の紹介や街コン、マッチングアプリ、さらには偶然の出会いまで、さまざまな出会いを重ねながら恋愛と恋活を続け、気づけば4年が経過。その中でおはなさんが出会った男性たちや元カレとの実体験をもとに描かれる恋愛エピソードは、多くの読者から共感を得、「リアルな駆け引きが参考になる」「あるあるすぎて共感しかない」などと反響を呼んでいる。今回は、交際に発展した2人のその後や国際恋愛について、おはなさんにお話を聞いた。
アプリでマッチング後、初顔合わせの日から気が合い、深夜まで盛り上がった、おはなさんとイケメンインドネシア人のRさん。やがておはなさんの終電の時間になると、「帰らないで！」とRさん。結局、「朝まで一緒にいたいナ」という甘え上手なRさんの言葉にやられ、朝まで遊ぶことに。
翌朝、「また会いたい」と言われて会う日を約束し、喜ぶおはなさんだったが、付き合っているのか確認できずにその日は解散。数日後のリモート飲み会でも言い出せず、2回目のデートでやっとお互いの気持ちを確認。Rさんも、「ずっとどう聞こうか迷っていた！」そうで、“聞きたいこと聞くの大事！”と実感したおはなさんだった。
■作者インタビュー
――このエピソードの当時から現在もお付き合いが続いているお2人ですが、交際期間が長くなるにつれ、付き合い始めのころに感じた“文化の違いへの驚き”は減ってくるものですか？ それとも、数年経ってもいまだに毎日新しい発見がありますか？
数年経っても新しい発見はあります。一番感じるのは、彼とともにインドネシアに帰省するときで、食事、服装、宗教観からトイレのシステムにいたるまで、日本と違うことだらけ！ 戸惑うことはありつつも、日本に住んだままだと感じられない事象の連続なので、それが楽しいなとも思っています。
――その帰省の際などに食べて好きになったインドネシアの家庭料理はありますか？
たくさんありますが、1つはピーナッツソースがかかったサテ(焼鳥)です。インドネシアンレストランには必ずあるサテ。味は甘い醤油味とピーナッツソースの2種類が多いですね。このピーナッツソースが絶妙な甘じょっぱさで、無限に食べられますよ！
もう1つは大豆の発酵食品、テンペ。日本にある大豆ミートと似たようなもので、油で揚げて食べますが、これまた甘じょっぱい！ 醤油で炒めた味付けが多く、箸が止まらないほどおいしいです。素材は大豆を煮たものなのでヘルシー！ 何故日本で流行しないのか、疑問に思っています。
――読者から「私も外国人の彼が欲しくなった」と言われることもあるかと思います。そんな読者にこそ伝えたい“国際恋愛のリアルな覚悟”などはありますか？
こんなに文化が違うのに、インドネシアから帰国すると自然と日本に溶け込む彼の姿を見て、何度も感心してしまいます。彼のバックボーンを知れば知るほど刺激的で、同時にいかに自分で自分を型にはめて生活しているかが浮き彫りに。でも私はそれが楽しいと感じます。
取材協力：春乃おはな(@nekotaro1994)
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