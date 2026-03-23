スターバックスいちご新作♡春限定フラペチーノ3種が今年も登場

春の訪れとともに楽しみたい、スターバックスのいちごシリーズが今年も登場♡甘酸っぱいストロベリーの魅力をたっぷり詰め込んだ3つの新作ドリンクは、気分やシーンに合わせて選べるラインアップ。見た目も華やかで、ひと口飲めば春気分がぐっと高まるはず。季節限定の特別な一杯で、心ときめくひとときを過ごしてみて♪

満足感たっぷり新作フラペ

ストロベリーシュークリームフラペチーノ®（Tallサイズのみ）

価格：持ち帰り717円／店内730円(税込)

『ストロベリーシュークリームフラペチーノ®』は、シュークリームをイメージした贅沢な味わいが魅力。

香ばしいクランチとカスタード風味のホイップが重なり、ストロベリーの甘酸っぱさと絶妙なバランスを楽しめます。見た目もポップで、春の気分を一気に盛り上げてくれる一杯です。

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定番＆爽やかいちごドリンク

スターバックスストロベリーフラペチーノ®（Tallサイズのみ）

価格：持ち帰り678円／店内690円(税込)

毎年人気の『スターバックスストロベリーフラペチーノ®』も登場。

果実感あふれるストロベリーとミルクのまろやかさが重なり、春から夏にかけて楽しみたい定番の味わいです。

ストロベリー＆パッションソルベティー（Tallサイズのみ）

価格：持ち帰り628円／店内640円(税込)

さらに、『ストロベリー＆パッションソルベティー』は、パッションティーの爽やかさといちごの甘酸っぱさが絶妙にマッチ。軽やかでリフレッシュしたい時にぴったりの一杯です。

春限定♡見逃せない販売情報

販売は2026年3月25日（水）より全国のスターバックス店舗（一部店舗を除く）でスタート。さらに、スターバックス®リワード会員は3月24日（火）に先行販売で一足早く楽しめるのも嬉しいポイント。

※一時的な欠品または早期に販売終了する場合がございます。

いちごで彩る春のご褒美時間♡

スターバックスのいちごドリンクは、味わいだけでなく見た目の華やかさも魅力♡その日の気分に合わせて選べる3種類は、ちょっとしたご褒美や気分転換にもぴったりです。春だけの特別なラインアップを、ぜひお見逃しなく。お気に入りの一杯で、甘くて爽やかなひとときを楽しんでみてください♪