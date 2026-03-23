「500万円の奨学金＝借金」は怠惰な自分に与えるプレッシャー!?「人生で一番高い買い物」をした18歳の決断【著者インタビュー】
【漫画】「18才で500万円の借金をする話」を読む
大学に行きたかった。けれど、親からは「進学するためのお金はない」と言われていた。進学するためには、奨学金制度を活用するしかなかった。本作は漫画コンテスト「わたしの一番高い買い物」をテーマに制作された、中村環(@nakamura_tamaki)さんの「18歳で500万借金してでも欲しかったもの」だ。今回は漫画を紹介するとともに、自身が体験した奨学金制度や制作の経緯など話を聞いた。
奨学金として約500万円を借り、大学進学を選んだ少女の心情を描いた漫画「18歳で500万借金してでも欲しかったもの」は作者の中村環さん自身の体験をベースした作品だ。
作者の中村さんは「すべてが実話ではありませんが、新聞奨学生として約500万円を借りたことや、担当者に金額の多さを驚かれたことは事実です」と語る。奨学金を借りた理由については「家が裕福でなかったからです。また、他の手段についての情報を得る力がなかったためです」と率直に明かしてくれた。小学生の頃から「大学に行くお金はない」と言われて育ち、インターネット環境も整っていなかったため、「新聞奨学生以外の道を見つけられなかった」と振り返る。この漫画を描くきっかけについて尋ねたところ、「漫画投稿プラットフォームのお題が『わたしの一番高い買い物』でした。ネタが自分の中にあったので投稿するために描きました」と教えてくれたが残念ながら受賞は逃したそうだ。
中村さんは、大学進学についての実感は「明確な答えは持っていない」としつつも、「高校生のときに『都会で生活してみたい』『履歴書に大学卒と書けたらかっこいいかも』と思っていた欲求は満たされました。大学で出会った友人とは今でも長く続いていて、本当にありがたいです」と嬉しそうに語ってくれた。
本作について中村さんは「特に伝えたいことがあるわけではないが、『なんか、こういうことってあるよね』を誰かに共有したかった」と話す。明確な夢がなくても行動せざるを得ない若者のリアルな不安を映し出した作品だ。
取材協力：中村環(@nakamura_tamaki)
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