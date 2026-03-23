小泉今日子、過去に事務所から“親に会うな”と伝えられていた 「だったら私も…」小泉が返した言葉に共演者も脱帽
俳優・歌手の小泉今日子が22日放送の『ボクらの時代』（毎週日曜 前7：00）に出演。自身の人柄を表すエピソードを明かし、共演者を驚かせた。
【写真】「キョンキョン！可愛い」「かわらない美しさ」還暦を迎えた小泉今日子との記念ショット披露の浅田美代子
この日は俳優の飯島直子、タレントのYOUとともに出演。長年の親交があるからこそのトークを展開した。YOUは小泉の性格について、「この人は何か話を聞いていたら、幼い頃から『それは、おかしくないですか？』みたいな感じだから」と語ると、小泉は「15、6（歳）からそういう価値観があって」と明かした。
また小泉は過去、事務所から親に会うことを禁止されていたと切り出すと、「母がちょっと水商売っていうか、スナックとかやってたから、警戒したのかもしれないけど、親に会うなって言われて」と振り返った。しかし小泉はその時「理由を教えてください」としっかりと反論したといい「分かりました。じゃああなたも娘に会わないでもらっていいですか。だったら私も親に会いません」と事務所関係者に伝えたと笑いながら語った。
これに小泉は「可愛くない」と自らの人柄を分析。これにYOUは「おかしいということに対してはずっとあった人だから。たぶん業界のおじさんたち、本当にこの人だけは怖れていたと思う」とそのエピソードに脱帽した様子だった。
【写真】「キョンキョン！可愛い」「かわらない美しさ」還暦を迎えた小泉今日子との記念ショット披露の浅田美代子
この日は俳優の飯島直子、タレントのYOUとともに出演。長年の親交があるからこそのトークを展開した。YOUは小泉の性格について、「この人は何か話を聞いていたら、幼い頃から『それは、おかしくないですか？』みたいな感じだから」と語ると、小泉は「15、6（歳）からそういう価値観があって」と明かした。
これに小泉は「可愛くない」と自らの人柄を分析。これにYOUは「おかしいということに対してはずっとあった人だから。たぶん業界のおじさんたち、本当にこの人だけは怖れていたと思う」とそのエピソードに脱帽した様子だった。