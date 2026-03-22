あえての“ハズシ”がしゃれ顔に♡ 異なる質感で遊ぶ【上級者メイク】をご紹介！

みんなと同じメイクには飽きちゃった…っていうコ、集合！今回は、本田紗来をお手本に、質感レイヤードで遊ぶ「上級者の春顔メイク」をご紹介します。異なるテクスチャーを使って、あえてそろいすぎない“ハズシ”を効かせたメイクに挑戦してみては♡

本田紗来が紡ぐ春メイククルーズ 今年もすでに春新色シーズンが到来！心おどる色彩やニュームードな質感など、おさえておきたいアイテムが満載。 そんな春めきコスメをひと足先にまとった紗来がメイクページ初登場。新たな表情を見せてくれたよ♡ 今っぽなメイクトレンドの傾向と対策とともにナビゲートしちゃいます！

ぬれツヤ質感で魅せる春 目元は瞬くようなキラキラのツヤを、リップにはウォータリーな光沢のツヤを。質感レイヤードで遊ぶ、上級者の春顔はこちら♡ 異なるテクスチャーを顔の上下に配置しながら、さらに上まぶたに黄みトーンカッパーをあわせて、あえてそろいすぎない“ハズシ”がしゃれみにつながるポイント。

使用するアイテムはこちら♡ 【A】リッド インプレッション リクイド アイシャドウ 03 4,180円／RMK Division

▶ピンク全盛のなかゴールドやブロンズが輝くカッパーブラウンが新鮮。 【B】ザ シングル アイシャドウ パール 103P 2,970円／ADDICTION BEAUTY（限定）

▶赤みのあるキラキラオレンジ。 【C】ローズ ミックス フェイスカラー 03 4,400円／アナ スイ コスメティックス

▶レッドとピンク、ホワイトで血色感を自由自在に操る。 【D】PFCT・セラム・リップオイル 10 5,280円／パルファム ジバンシイ（限定）

▶つややかでシアーなのに深みのあるカシスカラー。

HOW TO How to アイシャドウ Aを指にとり、上まぶたにラフにあちこち点置きして眉下まで広げる。キレイになじませすぎず少しムラっぽく仕上げるのがコツ。 Bをブラシで黒目の外側から目尻にかけてだんだんと広くなるようにつける。 How to チーク Cの3色をブラシで混ぜたのち、ほおの外側・下めの位置にポンポンとまるくなじませてほんのり大人っぽく。 How to リップ Dを唇にたっぷりとつけてぷっくり見せ。

完成♡ 目元のキラキラ感と、唇のウォータリーな光沢の質感レイヤードで、あえて“ハズす”上級者な春顔メイクの完成♡ ネックレス 4,510円／Linola（805showroom）イヤリング 10,800円／アビステ その他／スタイリスト私物

コレもおすすめ♡ Item 【SUQQU】モノ ルック アイズ e MS-02 ぷにっとジェル触感のカラーがなじんで、さりげないのに印象的なツヤまぶたに。 モノ ルック アイズ e MS-02 4,290円／SUQQU 撮影／三瓶康友（モデル）、林真奈（静物）ヘア＆メイク／福岡玲衣（TRON）スタイリング／城田望（KIND）モデル／本田紗来（本誌専属）

Ray編集部 エディター 佐々木麗

本田紗来