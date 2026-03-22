Photo: にしやまあやか

こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

正直、ノート1冊に8,000円という価格を聞いたときは「高すぎかな？」と思っていました。メモを取るだけなら紙のノートで十分ですし、あえて高価なリユーザブルノートを選ぶ理由がすぐには見当たらなかったんです。

ただ、アナログ派とはいえ、書き溜めたノートや裏紙がどんどん溜まっていく状況には、日頃から「どうにかしたいな……」というモヤモヤを感じていたのも事実なんですよね。

ところが、今回「HEYfold Notebook」のサンプルをお借りして使ってみると、価格にも納得！ これ、持つべきかもしれません。

開封からテンションが上がる。所有欲を満たすノート

Photo: にしやまあやか

届いた瞬間に驚いたのが、その素敵な包装でした。

まるでギフトのような丁寧でおしゃれな包装に、使う前から一気にテンションを上げられてしまったんです。

Photo: にしやまあやか

今回お借りしたサンプルは、専用のペンやレザーカバーまで揃ったフルセット。

ブラックとホワイトを基調にしたスタイリッシュなデザインで、ひと揃えにすると、デスクの上が一気に洗練された雰囲気に変わります。

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特に別売りの「ハイクラスカバー」は、レザーの質感が良く、仕事へのモチベーションをグッと引き上げてくれる感じがしました。

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メンテナンスキットのギミックにも驚きで、クリーナーの中から霧吹きが登場。

ここに付属の発泡材を入れて、シュッとスプレーすればボード面の美しさが復活します。お気に入りの道具を手入れしながら長く付き合っていく、そんな「道具を育てる」心地よさがこの一連のセットには詰まっていました。

紙に近いマットな書き心地と、データ化のしやすさ

Photo: にしやまあやか

一番の懸念だった書き心地ですが、これが案外しっくりときました。

「HEYfold Notebook」は表面がマットな質感なので、いわゆるホワイトボードのようなツルツル感はなく、ペン先が滑りすぎることなくしっかりと馴染むんです。手を動かして思考を整理するというアナログならではの良さはそのままに、違和感なくペンを走らせられました。

Photo: にしやまあやか

色味も、普通のコピー用紙と比べるとグレージュっぽい色味。

目に優しい感じがしますね。

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さらに感動したのが、描いた後のサイクルです。

データ化に専用アプリは不要。フラットに開くので普段使いのカメラで撮るだけで歪みなく画角に収まります。

これまで裏紙にメモしては山にしていた私にとって、「書いて、撮って、未練なく消す」という流れは本当に革命的。データとして残っている安心感があるからこそ、心置きなく消し切れます。

お値段納得。長い目で見れば良い投資

Photo: にしやまあやか

「HEYfold Notebook」は専用ペン以外でも書いたり消したりができるのもポイント。

「ペンテスターシート」もついているので、これを使って手持ちのペンで試してみたところ、書くことも消すこともできました。ただ、正直、専用マーカーペン（ドライイレースペン）が一番書きやすく、やはり相性抜群でした。

ペンやケアキット、ハイクラスカバーまで、一つひとつを揃えるとそれなりの価格にはなりますが、本体の「HEYfold Notebook」は繰り返し長く使えるわけですし、大量にメモを書く人なら、ノートを買い足し続けるよりずっとスマートな選択かもしれません。

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贅沢な文房具ではありますが、アナログの良さとデジタルの管理のしやすさがこれ一冊で完結する快適さを知ってしまうと、自分への投資として十分に「アリ」だと思わせてくれるノートでした。

そして何より、この所有欲を満たしてくれるデザインがツボです。

ここでは紹介しきれなかったポイントもまだまだありますので、ぜひプロジェクトページも併せてチェックしてみてください。下記のリンクからアクセスいただけます。

何度でも書けるリユーザブルノート｜ペン自由、マグネット対応、水に濡れても大丈夫！ 1,215円 先着100名様 10％OFF HEYfold マーカーペン4本セット machi-yaで見る

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Source: machi-ya