ロッテの新ビスケット「Theシリーズ」登場♡じゅんわり濃厚スイーツ

ロッテから13年ぶりとなる新ビスケットブランド「Theシリーズ」が登場。専門店のような濃厚な味わいを手軽に楽しめる贅沢スイーツとして、注目を集めています♡“しっとり”を超えた新食感「じゅんわり」が魅力のフィナンシェとマドレーヌは、忙しい日々のご褒美にぴったり。ひと口で広がるリッチな味わいを、ぜひ体験してみてください。

じゅんわり食感の秘密とは

「Theシリーズ」の最大の魅力は、ロッテ独自の“じゅんわり製法”。

2種のバターをブレンドして焼き上げるしっとり技術と、特製ソースを生地に染み込ませるじゅんわり技術を掛け合わせることで、ふわふわなのに濃厚で一体感のある新食感を実現しています。

この製法により、まるで専門店で味わうような贅沢な仕上がりに。ひと口食べるごとに広がるコクと香りが、特別なスイーツタイムを演出します。

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2つの贅沢フレーバー

「The BUTTER」は、まぁるいフィナンシェにじゅんわりバターソースを染み込ませた一品。2種の贅沢ブレンドバターによるコク深い風味が特徴で、口に入れた瞬間にバターの香りが広がります。

一方、「The CARAMEL」はキャラメルマドレーヌに生キャラメルソースを染み込ませた濃厚な味わい。

北海道産生クリームを使用したソースがとろけるように広がり、ほんのりビターなアクセントが大人の甘さを引き立てます。

どちらも内容量は3個入り。2026年3月24日（火）より東日本エリア（静岡を含む）で先行発売されます。

プロも認めた本格スイーツ

「The BUTTER」は、国際味覚審査機構ITIの2026年審査会にて優秀味覚賞を受賞。世界のシェフやソムリエからも高い評価を得ています。

さらに、武蔵野調理師専門学校の学生アンケートでは90%以上が満足と回答※1。香り・食感・味わいのすべてにおいて高評価を集め、「百貨店スイーツのような特別感」といった声も寄せられています。

※1ロッテ調べ。武蔵野調理師専門学校高度調理製菓科に通う130名の92%が、とても満足した、または、やや満足したと回答。

※2ブリュッセル（ベルギー）に拠点を置き、世界中の食品や飲料品の味を審査、認証する世界有数の独立機関。最も権威あるシェフ・ソムリエ協会のメンバーである味の専門家集団で構成されます。審査は、目隠し方式に基づき、客観的な国際官能分析基準に沿って行われます。

※3当社調べ n=115 女性購入者

自分へのご褒美に♡

日々頑張る自分へのご褒美にぴったりな「Theシリーズ」。手軽に楽しめるのに、まるで専門店のような満足感が味わえるのが嬉しいポイントです♡

仕事や家事の合間に、ほっと一息つける贅沢時間を演出してくれるはず。ぜひ一度、この“じゅんわり”食感を体験してみてください♪