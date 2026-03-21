ボートレース桐生「ルーキーシリーズ第6戦 みどり市議会議長杯」はホーム追い風が強く終日、安定板が装着された最終日21日12Rで優勝戦が行われ、1号艇の長谷川晴哉（26＝群馬）が捲り、差しを完璧に封じる気合のイン速攻で1着。昨年12月の桐生以来、通算3度目の優勝を飾った。6コースから捲り差した中本大樹が、2周2マーク中野希一を冷静にさばいて2着。中野が3着に入った。

スタート展示はピット離れで飛び出した4号艇の若林義人が2コースに入り、14/2536の並び。それが本番では若林が3カドを選択して12/4563に変わった。「ホッとしました。スタートは朝から、いろいろな起こしで練習しました。決まって良かったです」と、進入で揺さぶられても長谷川に焦りはなし。目いっぱいの気合のコンマ06を決めて先マイ。ライバルの仕掛けが遅い中で、覚悟を決めて踏み込んだ。

今節は予選トップ通過から王道を突き進んだ。桐生はこれで2度目のV。計11節走った昨年1年間の当地勝率は6.60。桐生のフレッシュルーキーは地元ファンの期待に応えている。

「まずはA1になる。そして記念でも勝てる選手になりたいですね。一走一走、着実に走っていきたい」

6日間を終えての今期勝率は6.62とA1級域に。これからも目標達成へ、まい進するのみ。次回は25日開幕の平和島ルーキーシリーズ第7戦に出走を予定している。

◇長谷川 晴哉（はせがわ・せいや）2000年（平12）3月14日生まれ、群馬県出身の26歳。群馬支部の129期生として21年11月3日に桐生でデビュー。22年12月29日の戸田で初1着。24年4月18日の平和島スポーツニッポンゴールデンカップで初優勝を飾った。主な同期は藤原碧生、西岡顕心、竹間隆晟ら。1メートル72。血液型A。