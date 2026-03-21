Photo: 組橋信太朗

こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

スマートウォッチがすっかり定着した今、時計としての個性や魅力が機械式時計を選ぶ理由になるのではないでしょうか。

現在、machi-yaでプロジェクトを実施中の「DOUBLE ROLLER（ダブルローラー）」は、香港発のブランド「VORTICHRON WATCHES」が手掛けており、個性とアナログの魅力を兼ね備えた腕時計です。

機械式時計なのに針がない。でもアナログとしての魅力を感じさせてくれる。着用して感じた独創性や魅力を紹介します！

独創的だけどシンプルで直感的

Photo: 組橋信太朗

一目見た瞬間から個性を感じさせてくれる「DOUBLE ROLLER」。

Photo: 組橋信太朗

特殊な加工が施されたドーム型のサファイアガラス。その中に、名前の通り時間を示す2つのローラーが並んでいます。

一般的な時計は文字盤の上を針が時計回りに進みますが、「DOUBLE ROLLER」はローラーが縦軸に回転して時間を表示します。

Photo: 組橋信太朗

左が「時」、右が「分」。中央のラインに揃った数字を読むだけ。ガラスには光の乱反射を抑えるコーティングが施されており、どの角度から見ても内部の構造が見やすく、視認性の高さが印象的でした。

Photo: 組橋信太朗

機能としても時間を示すことに絞られていてシンプル。斬新な見た目でありながら、無駄のない扱いやすさを備えているというギャップにぐっときました。

堅実な日本製ムーブメントに

機械式時計としての見どころも十分に感じられます。心臓部でもあるムーブメントは、日本製の「MIYOTA 90S5」を採用。

Photo: 組橋信太朗

28,800振動の精密な機械式自動巻きで、最大42時間のパワーリザーブを備えるという本格仕様。

ローラーの奥にはムーブメントが駆動する姿がしっかりと見え、機械式時計ならではの機能美を存分に感じられます。

Photo: 組橋信太朗

裏面もスケルトン仕様になっているので、厚さわずか3.90mmのムーブメントの動きをしっかり見ることができるのも、機械式時計だからこそのポイントですね。

遊び心を求める人にこそおすすめ

その他の細部もしっかり作り込まれています。

Photo: 組橋信太朗

ローラーの数字部分にはスイス製の夜光塗料スーパールミノバを採用し、夜間でも時間を読み取りやすい仕様です。

Photo: 組橋信太朗

着脱はDバックルでラクラク。本革のストラップも品よく個性的な本体を引き立ててくれています。

誰もが持っている定番モデルではなく、誰もが持っている定番モデルではなく、毎日身につける腕時計にも個性を求める人に合いそうな1本です。

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Photo: 組橋信太朗

Source: machi-ya

本記事制作にあたりANPD-VISIONより製品貸与を受けております。