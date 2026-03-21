yushokobayashi 2026年秋冬コレクション「Void」──“死”と“喪失”を、儚く優しい幻想として描くランウェイ
yushokobayashi（ユウショウコバヤシ）は、楽天ファッションウィーク東京 2026 Autumn / Winterにて、最新コレクション「Void」を発表しました。
Courtesy of yushokobayashi
会場に足を踏み入れると、まず目に入るのは足元一面に広がる花々の風景。紙で作られた花がステージ上に“咲く”ように配置され、現実とは少し異なる、静かで幻想的な空間が立ち上がっていました。どこか死後の世界を思わせるような、時間の輪郭が曖昧な舞台の中でショーは幕を開けます。
Photo by ©FASHION HEADLINE
ランウェイは、ミュージシャン・Yoyouによる生歌唱とともに進行。声の揺らぎと余韻が空間に広がり、視覚だけでなく聴覚からも感情を揺さぶる演出となっていました。
Courtesy of yushokobayashi
コレクションの根底には、デザイナーyushokobayashiがこれまで一貫して向き合ってきた「死」や「喪失」というテーマがあります。身近な死とともに育った経験、そしてギリシャ神話のオルフェウスの物語──“決して振り返ってはいけない”という約束と、人間の弱さ。その感情の揺らぎの中に宿るかすかな光を、美しさとして捉えています。
Courtesy of yushokobayashi
その思想は、ルックにも繊細に表れていました。紙のように軽やかな質感の素材、ふんわりとしたニット、パッチワークの重なり。どれもが確かな存在感を持ちながら、同時にほどけていきそうな儚さを内包しています。
Courtesy of yushokobayashi
淡いピンクやグリーンを基調としたパステルカラーは、強いコントラストではなく、やわらかな光のように空間に溶け込み、死や喪失という重いテーマを、あくまで静かに、優しく包み込むように表現していました。
Courtesy of yushokobayashi
また、巨大なリボンのヘッドピースや、歪んだバランスのシルエットが随所に登場。可愛らしさの中にわずかな違和感を忍ばせることで、純粋さと不安定さが同時に存在する世界観を立ち上げています。
Courtesy of yushokobayashi
足元に広がる花畑と衣服の関係性も印象的でした。花々の中を歩くモデルたちは、まるで現実と幻想のあわいを行き来する存在のようであり、衣服そのものがひとつの感情や記憶の断片として空間に溶け込んでいきます。
Photo by ©FASHION HEADLINE
本コレクションは、物語を明確に語るのではなく、断片的な感情の連なりとして提示されました。視覚、音、空間が重なり合うことで、観る者それぞれの記憶や感覚に静かに触れていく構成となっています。
Photo by ©FASHION HEADLINE
「死は常に私の後ろにある。私はまだ振り返らない。」
その言葉が示すように、「Void」は死を直接描くのではなく、その気配とともに生きる感覚を、繊細な美として立ち上げたコレクションでした。
Courtesy of yushokobayashi
会場に足を踏み入れると、まず目に入るのは足元一面に広がる花々の風景。紙で作られた花がステージ上に“咲く”ように配置され、現実とは少し異なる、静かで幻想的な空間が立ち上がっていました。どこか死後の世界を思わせるような、時間の輪郭が曖昧な舞台の中でショーは幕を開けます。
ランウェイは、ミュージシャン・Yoyouによる生歌唱とともに進行。声の揺らぎと余韻が空間に広がり、視覚だけでなく聴覚からも感情を揺さぶる演出となっていました。
Courtesy of yushokobayashi
コレクションの根底には、デザイナーyushokobayashiがこれまで一貫して向き合ってきた「死」や「喪失」というテーマがあります。身近な死とともに育った経験、そしてギリシャ神話のオルフェウスの物語──“決して振り返ってはいけない”という約束と、人間の弱さ。その感情の揺らぎの中に宿るかすかな光を、美しさとして捉えています。
Courtesy of yushokobayashi
その思想は、ルックにも繊細に表れていました。紙のように軽やかな質感の素材、ふんわりとしたニット、パッチワークの重なり。どれもが確かな存在感を持ちながら、同時にほどけていきそうな儚さを内包しています。
Courtesy of yushokobayashi
淡いピンクやグリーンを基調としたパステルカラーは、強いコントラストではなく、やわらかな光のように空間に溶け込み、死や喪失という重いテーマを、あくまで静かに、優しく包み込むように表現していました。
Courtesy of yushokobayashi
また、巨大なリボンのヘッドピースや、歪んだバランスのシルエットが随所に登場。可愛らしさの中にわずかな違和感を忍ばせることで、純粋さと不安定さが同時に存在する世界観を立ち上げています。
Courtesy of yushokobayashi
足元に広がる花畑と衣服の関係性も印象的でした。花々の中を歩くモデルたちは、まるで現実と幻想のあわいを行き来する存在のようであり、衣服そのものがひとつの感情や記憶の断片として空間に溶け込んでいきます。
Photo by ©FASHION HEADLINE
本コレクションは、物語を明確に語るのではなく、断片的な感情の連なりとして提示されました。視覚、音、空間が重なり合うことで、観る者それぞれの記憶や感覚に静かに触れていく構成となっています。
Photo by ©FASHION HEADLINE
「死は常に私の後ろにある。私はまだ振り返らない。」
その言葉が示すように、「Void」は死を直接描くのではなく、その気配とともに生きる感覚を、繊細な美として立ち上げたコレクションでした。