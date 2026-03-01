DMM TV「名探偵コナン」劇場版27作品配信へ 萩原千速・世良真純らエピソードも
【モデルプレス＝2026/03/21】DMM TVでは、4月10日より公開される劇場版最新作『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』を記念し、『名探偵コナン』劇場版27作品ならびに関連作品を、2026年3月下旬より順次、期間限定で見放題配信。さらに、同作に関連するキャラクターのエピソードも配信されている。
【写真】「名探偵コナン」×「ハリー・ポッター」初コラボビジュアル
劇場版『名探偵コナンハイウェイの堕天使』名探偵コナン ハイウェイの堕天使に関連するキャラクターのエピソードをピックアップしたセレクションを見放題配信中。本作のキーパーソン・萩原千速がTVシリーズに初めて登場するエピソードを含む「風の女神萩原千速＆神奈川県警セレクション」、世良真純の活躍エピソード「疾風の拳撃！世良真純・赤井一家セレクション」、さらにファンの間で根強い人気を誇る萩原千速の弟・萩原研二と安室透らのエピソード「絆と秩序の捜査録！警察学校＆警視庁セレクション」など、名シーンを一気に視聴できる。（modelpress編集部）
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◆「名探偵コナン」劇場版27作品＆関連作品配信へ
劇場版『名探偵コナンハイウェイの堕天使』名探偵コナン ハイウェイの堕天使に関連するキャラクターのエピソードをピックアップしたセレクションを見放題配信中。本作のキーパーソン・萩原千速がTVシリーズに初めて登場するエピソードを含む「風の女神萩原千速＆神奈川県警セレクション」、世良真純の活躍エピソード「疾風の拳撃！世良真純・赤井一家セレクション」、さらにファンの間で根強い人気を誇る萩原千速の弟・萩原研二と安室透らのエピソード「絆と秩序の捜査録！警察学校＆警視庁セレクション」など、名シーンを一気に視聴できる。（modelpress編集部）
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