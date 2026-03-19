ディズニー×「Victor」共同企画イヤホンに新作登場！ ニックのキャラクターボイスを搭載
「ディズニーストア」は、3月20日（金）から、「Victor」と共同企画した完全ワイヤレスイヤホン「HA−A20T」を、全国の店舗および公式オンラインストア、「ディズニーフラッグシップ東京」で発売する。
【写真】パッケージデザインもすてき！ ワイヤレスイヤホンの詳細
■共同企画の第3弾として登場
今回共同企画の第3弾として登場するのは、「Victor」より展開中の完全ワイヤレスイヤホン「HA−A20T」に、ディズニーキャラクターをあしらった計3種類のモデル。
小型＆軽量のスティック型ボディと充電ケースには、ニック、チップ＆デール、アナとエルサのイラストがデザインされているほか、各キャラクターが電源ON／OFFやワイヤレス接続／切断を知らせる全4種類のキャラクターボイスが搭載されている。
また、本体を軽くタッチするだけで、ボリューム調整をはじめとした基本機能の操作が可能。加えて、高音質ドライバーによる心地よいサウンドや、仕事に役立つマイクミュート機能、水に強い生活防水仕様など、便利な機能も備わっている。
なお、これまで発売されたミッキーマウス、ドナルドダック、ベイマックスモデルも引き続き販売中だ。
【写真】パッケージデザインもすてき！ ワイヤレスイヤホンの詳細
■共同企画の第3弾として登場
今回共同企画の第3弾として登場するのは、「Victor」より展開中の完全ワイヤレスイヤホン「HA−A20T」に、ディズニーキャラクターをあしらった計3種類のモデル。
また、本体を軽くタッチするだけで、ボリューム調整をはじめとした基本機能の操作が可能。加えて、高音質ドライバーによる心地よいサウンドや、仕事に役立つマイクミュート機能、水に強い生活防水仕様など、便利な機能も備わっている。
なお、これまで発売されたミッキーマウス、ドナルドダック、ベイマックスモデルも引き続き販売中だ。