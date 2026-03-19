「大相撲春場所・１２日目」（１９日、エディオンアリーナ大阪）

東三段目５枚目・鳰の湖（３９）＝山響＝は、千代丸（３４）＝九重＝と対戦し、押し出され３勝３敗となった。千代丸は４勝２敗と勝ち越した。

元幕内同士、実に１３年ぶりの取組だった。千代丸に押され、土俵際で回り込んで粘ったが力尽きた鳰の湖。「重かった。こんなに重かったのかと、昔の印象と違っていました」と語った。滋賀県大津市出身。ご当地ならではの声援に背中を押されたが及ばなかった。

昨年末に個人後援会の会長だった滋賀県の実業家が死去。場所前にはお別れの会に参加した。しこ名を考案した住職が２０年に死去した後、後援会を引き継いだ恩人だった。「関取から落ちても応援を続けてくれて、本当にありがたかった」と感謝している。

それだけに「何とか勝ち越して終わりたいですね。頑張ります」と話す言葉には力が込もっていた。横綱稀勢の里（現二所ノ関親方）、大関豪栄道（現武隈親方）らを輩出した“花のロクイチ組”（１９８６年度生まれ）の一員。元関取が懸命な土俵を務めている。