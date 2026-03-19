「いきなり家事レベル上がってる」佐久間大介、初挑戦の手料理を披露！ 「本当に初めて!?」「今流行りの」
Snow Manの佐久間大介さんは3月17日、自身のX（旧Twitter）を更新。初挑戦した手料理を披露し、反響を呼びました。
【写真】佐久間大介が初挑戦した手料理
コメントでは「本当に初めて!?」「えっ！！！凄い〜上手にできてる〜」「いきなり家事レベル上がってる」「今流行りのやつやん」「佐久間くん料理までシゴデキ！！」「自炊！流石ですね!さっくん！えらいなあ」などのコメントが寄せられました。
(文:熱帯夜)
【写真】佐久間大介が初挑戦した手料理
「佐久間くん料理までシゴデキ！！」佐久間さんは「#佐久間の初挑戦」とハッシュタグをつけ、1枚の写真を投稿。「せいろ！！！！！」とあるように、竹製のせいろが2つ並んだ様子が写っており、手作り感あふれるせいろ蒸し料理に挑戦したことがうかがえます。肉や魚、野菜が大量に入っていて、とてもおいしそうですね。
「佐久間メシが進化してる！！」たびたびXで手料理の写真を公開している佐久間さん。9日には「冷蔵庫にある物で納豆パスタ作ったぜ！！！！」とつづり、おいしそうなオリジナルパスタを披露しました。ファンからは「すごいじゃないですか！！」「佐久間メシが進化してる！！」などのコメントが寄せられました。気になる人はチェックしてみてくださいね。
(文:熱帯夜)