「ワンオペが限界…」双子出産の中川翔子、最大級の産後ケアホテルへ！ 「悪い母なのかな」罪悪感を溶かす
タレントの中川翔子さんは3月17日、自身のInstagramを更新。産後ケアホテルを利用した際の体験を紹介し、話題を集めています。
【写真】中川翔子が過ごした産後ケアホテル
同ホテルは日本最大級の産後ケアホテルで、赤ちゃん用の爪やすりやホワイトノイズ、鼻水吸引器、ママ用の母乳パッドやお産用パッド、ぐっすり眠れる枕のレンタルや美容アイテムなど充実したアメニティを完備。「本当に『なんでもある！』というくらい充実していて感動しました！」と、中川さんは喜びをあらわにしています。また、骨盤ケアのマッサージや足湯、天体望遠鏡の貸し出しなども楽しんだよう。
コメントでは、「双子くんこんなに小さかったのにスクスク大きくなりましたね」「大きくなりましたね」「パパさん出張時のワンオペ、本当にお疲れ様でした！」「こうして見ると成長してるのが分かるね」「成長はや！！」などの声が上がりました。
さらに、ホテルで過ごす中で産後の母親が感じがちな罪悪感が少しずつ溶けていく時間になったとも振り返り、「申し訳ない」「こんなふうに休んでいいのかな」「悪い母なのかな」という気持ちを一度全部「いいんです」と置いてみる練習ができたと感慨深くつづっています。BBQや海、山の眺めも楽しみ、贅沢でゆったりとした時間を過ごせたようです。今後も体調に気を付けながら子育てに取り組んでほしいですね。
(文:橋酒 瑛麗瑠)
【写真】中川翔子が過ごした産後ケアホテル
日本最大級の産後ケアホテルを利用中川さんは双子がまだ幼かった頃、「パパが出張で不在になり、ワンオペが限界…となった」タイミングでマームガーデンリゾート葉山を利用したと報告。「以前からよく名前を聞いていたので、やっと憧れの場所に来られた」と感動をつづっています。
コメントでは、「双子くんこんなに小さかったのにスクスク大きくなりましたね」「大きくなりましたね」「パパさん出張時のワンオペ、本当にお疲れ様でした！」「こうして見ると成長してるのが分かるね」「成長はや！！」などの声が上がりました。
食事のおいしさと「罪悪感が溶けていく」時間中川さんは食事についても「とんかつがサックサクで忘れられないおいしさでしたよ！！ ご飯のおいしさがめちゃくちゃ大事だから最高でした！」と大絶賛。
さらに、ホテルで過ごす中で産後の母親が感じがちな罪悪感が少しずつ溶けていく時間になったとも振り返り、「申し訳ない」「こんなふうに休んでいいのかな」「悪い母なのかな」という気持ちを一度全部「いいんです」と置いてみる練習ができたと感慨深くつづっています。BBQや海、山の眺めも楽しみ、贅沢でゆったりとした時間を過ごせたようです。今後も体調に気を付けながら子育てに取り組んでほしいですね。
(文:橋酒 瑛麗瑠)