エミリン「無印といえば」信頼スキンケアを紹介「すっごい浸透してる感じ」

エミリンこと大松絵美さんが、自身のYoutubeチャンネルに『【完全にハマりました】無印良品の良さに目覚めたので買い放題しまくってご飯もモリモリ食べる』の動画を投稿。無印良品の購入品を公開し、中には美容系のアイテムを紹介する場面もありました！

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■スキンケア

動画内に登場したのはこちら！

無印良品 / 発酵導入美容液 50mL 税込1,990円 100mL 税込3,490円（公式サイトより）

(ⅽ)E-TALENTBANK

化粧水の前に使用することで、保湿成分が浸透しやすくなるという美容液。7種のビタミン、8種のミネラルを含有した山形県産の米ぬかを使用。発酵させることで得られるうるおい成分が、もっちりとしたハリのあるなめらかな肌へ導きます。※写真は50mL

大松さんはこちらを「無印といえば発行導入美容液といっても過言ではないのではないかな」とコメントしながら紹介。

100mLタイプを愛用しており「これめっちゃ良いね、私これめっちゃ使ってる」とも語っていることからお気に入りの様子が見えました！

その使用感についても「これを塗ってからスキンケアすると、謎の安心感があるんだよな」「すっごい浸透してる感じがする」とスキンケアの違いを実感しているんだとか。続けて「使ってみてほしい」「テクスチャがいいのかな、肌馴染み良いんだよね」ともコメントしながら視聴者にもお勧めしていました！

■動画もチェック

動画内ではその他にも様々な購入品を紹介！ぜひチェックしてみてくださいね。