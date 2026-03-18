この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

意外と知らない工場勤務のリアル。「夜勤はきつい？」の問いにプロが本音回答、未経験でも年収500万円は可能か

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

工場転職のプロであるケンシロウ氏が、自身のYouTubeチャンネル「【工場・期間工転職】即日入寮チャンネル | ケンシロウ」で「【工場転職】期間工・工場勤務のよくある質問まとめ｜夜勤はきつい？年収は？寮は？」と題した動画を公開した。



動画では、工場勤務や期間工を目指す人々から寄せられる5つの頻出質問に対し、自身の経験を交えながら回答。未経験からでも高収入が狙える実態や、多くの人が不安に感じる夜勤や寮生活の現実について解説している。



まず、最も多い質問だという「夜勤や2交代勤務はきついのか？」という問いに対し、ケンシロウ氏は「ぶっちゃけ交代勤務っていうのは常日勤よりはきついです」と断言。しかし、それは「ぶっちゃけ慣れなんです」とも語り、最初の1、2か月を乗り越えれば、多くの人が生活リズムに適応できると説明した。



次に「工場は稼げるのか？」という収入面での質問には、「未経験でも年収初年度から500万～600万オーバーが可能」と明言。日本の労働者が平均で40代後半から50代前半で年収500万円に到達するデータと比較し、工場勤務は若いうちから高収入を得られる魅力的な選択肢であると述べた。



一方で、「工場勤務に向いているか」という適性に関する問いには、「経験しないと分からない」と回答。仕事内容や部署、人間関係など、実際に働いてみないと判断できない要素が多いためだと理由を述べた。また、寮生活については、レオパレスのような綺麗な個室から集合寮まで「ピンキリ」であり、仕事の疲れを癒す住環境の重要性を強調した。



最後に、キャリアアップについて言及。「期間工ループは早めに止めておいた方がいい」と警鐘を鳴らし、特に30代後半以降は将来を見据え、資格取得や正社員登用など、自身のキャリアプランをしっかりと持つことの重要性を説いた。