【ファミマ】3月17日開始の「1個買うと1個もらえる」商品が大量！1週間限定で「おむすび」の中具が増量に。

ファミリーマートは、「1個買うと1個もらえる」を始めとするお得なキャンペーンを実施しています。

今回は、2026年3月17日にスタートしたキャンペーンを紹介します。

インスタント食品や飲料の無料券が大量

「1個買うと1個もらえる」キャンペーン

今週の「1個買うと1個もらえる」キャンペーンは6つです。

1つめの対象商品は、伊藤園「お〜いお茶 濃い茶」（600ml）。1本購入すると、同商品1本と引き換えられる無料券がもらえます。

2つめの対象商品は、キリン「午後の紅茶 おいしい無糖」（600ml）です。1本購入すると、同商品1本と引き換えられる無料券がもらえます。

3つめの対象商品は、アサヒ「ぐんぐんグルトα 快眠・快腸ケア」（500ml）です。1本購入すると、同商品1本と引き換えられる無料券がもらえます。

4つめの対象商品は、日清「完全メシ」の「汁なしカップヌードル」「どん兵衛 カレーうどん」「日清焼そばU.F.O. ぶっ濃い屋台風焼そば」「カレーメシ 欧風カレー」「ユッケジャン」「トムヤムライス」です。

いずれか1個を購入すると、ファミマル「伊右衛門 毎日すこやか 濃い緑茶」（600ml）1本と引き換えられる無料券がもらえます。

なお、沖縄県では「汁なしカップヌードル」「どん兵衛 カレーうどん」は実施していません。

5つめの対象商品は、エースコック「麺がうまい 醤油らぁ麺 大盛り」。1個購入すると、「ミニわかめラーメン ごま・しょうゆ」1個と引き換えられる無料券がもらえます。

6つめの対象商品は、明治「エッセル スーパーカップ」の「超バニラ」と「チョコクッキー」（各200ml）。どちらか1個を購入すると、「ブルガリア フローズンヨーグルト デザート」（85ml）1個と引き換えられる無料券がもらえます。

引換期間は、いずれも3月24日7時から30日まで。

ファミペイ限定のお得なクーポン

【おいしい免疫ケア50円引き】

3月17日から30日までの期間、キリンの「おいしい免疫ケア」を含む対象商品のいずれか1個に使える50円引きのファミペイクーポンを配信しています。

対象商品は以下の通り。

●おいしい免疫ケア

●おいしい免疫ケア カロリーオフ

●おいしい免疫ケア ＋ダブルビタミン

【蒟蒻畑30円引き】

3月17日から4月6日までの期間、クラッシュタイプの蒟蒻畑と蒟蒻畑プラスのいずれか1個に使える30円引きのファミペイクーポンを配信しています。

対象商品は以下の通り。

●クラッシュタイプの蒟蒻畑 アサイーボウル

●クラッシュタイプの蒟蒻畑 りんご味

●クラッシュタイプの蒟蒻畑 ぶどう味

●クラッシュタイプの蒟蒻畑プラス ブラッドオレンジ味

【PLUSカルピス50円引き】

3月17日から4月20日までの期間、「PLUSカルピス」の「睡眠・腸活ケア」「免疫サポート」のいずれか1個に使える50円引きのファミペイクーポンを配信しています。

【おむすび中具増量】

3月17日から23日までの期間、おむすびの「手巻 紅しゃけ」と「手巻 辛子明太子」の中具を約1.5倍（具材規格重量比）増量しています。

※画像は公式サイトより。

東京バーゲンマニア編集部

Written by: 加藤みずほ