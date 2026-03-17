20歳で“濡れ場”シーンに出演、精神的ダメージも…「家には赤札」衝撃の過去を告白した韓国女優

女優のイ・ジェウン（46）が、20歳の頃の“濡れ場”に演じた衝撃の理由を告白する。

3月16日、韓国MBNの番組『克服ストーリー：あなたが苦しんでいる間に』（原題）は、イ・ジェウンが出演する回の予告編を公開した。

【写真】イ・ジェウンが濡れ場演じた映画

かつて“元祖・国民の妹”と呼ばれたイ・ジェウンは、絶大な人気を博した子役時代を振り返る一方で、その後の家庭の崩壊について言及した。「（有名になったことで）両親には甘い誘惑が多かった。父が事業に投資したものの完全に失敗し、家には（差し押さえの）赤札が貼られた」と、当時の切迫した状況を明かした。

（画像＝MBN）現在のイ・ジェウン

続けて、「そのような状況で選んだ作品が映画『イエローヘア』（99）だった」とし、「死ぬほど辛くて苦しかった」と涙ながらに吐露した。当時、弱冠20歳だった彼女は、家族の経済的危機を救うため、過激な設定の同作に出演することを決意。これまでのイメージを覆す、大胆な“露出演技”に踏み切った。

子役スターだったイ・ジェウンの大胆なイメージチェンジが大きな話題を呼んだが、同時に激しい批判や悪質なバッシングにもさらされた。彼女はその後、精神的にも深い傷を負ったという。

予告映像の最後で彼女は、当時の苦しみを思い出し、感情を抑えきれずに涙を流す姿を見せていた。

（画像＝オンラインコミュニティ）映画『イエローヘア』

（記事提供＝OSEN）