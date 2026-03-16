6月20日、21日に愛知 モリコロパーク（愛・地球博記念公園）にて開催される、04 Limited Sazabys主催の野外フェス『YON FES 2026』の第1弾出演アーティストが発表された。

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今回発表されたのは、主催者である04 Limited Sazabysを筆頭とした計9組。6月20日Fire EX.、KOTORI、SHANK、THE ORAL CIGARETTES、6月21日にBLUE ENCOUNT、EVERLONG、My Hair is Bad、Survive Said The Prophetがそれぞれ出演する。出演者は04 Limited Sazabysの呼びかけにより、今後も続々と追加される予定だ。

また、本日より『YON FES 2026』オフィシャルHP先行がスタート。応募期間は3月22日23時59分までとなる。詳細はイベント特設サイトへ。

（文=リアルサウンド編集部）