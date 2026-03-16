バナナを手土産に謝罪？ 非常識な新人を待ち受ける“意外な相手”とは？【書評】
【漫画】本編を読む
漫画家・イラストレーターとして活躍する雪のヤドカリさん（@yukinohotel）が描く『文学的なオチが癖になる 雪のヤドカリ4コマ劇場』。同作はゴリラへの謝罪、3億円事件、食文化の未来などさまざまなモチーフを題材に、シリアスとギャグを凝縮した4コマ漫画だ。
エピソードはいずれもシンプルな設定ながら、最後の1コマには“意外なオチ”が用意されている。たとえば「常識人」というエピソードは、会社員の女性がお詫びの品としてバナナを持参し、上司にたしなめられる場面からスタート。上司の「相手はゴリラじゃねーんだぞ!!」というお叱りは、確かに至極まっとうだ。
こうしたシュールな展開こそが、同作の大きな魅力。ほかにも、園芸部なのに「とんぼかけ」を命じられた後輩の話や、駅前で名刺交換を命じられる新入社員のエピソードなど、いずれも読者の予想を裏切る意外なオチが待っている。
短い4コマの中に笑いと驚きがぎゅっと詰まった『文学的なオチが癖になる 雪のヤドカリ4コマ劇場』。一度読めば何度も読み返したくなる、雪のヤドカリさんならではの世界観をぜひ堪能してほしい。
文＝ハララ書房