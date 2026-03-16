「ソーリー、ソーリー」高速道路に自転車　外国人か…車が歩道走行　歩行者とすれ違いも　千葉・福井

2日午後5時ごろ、千葉・佐倉市の高速道路でカメラが捉えたのは、高速道路にはいるはずのない自転車です。

目撃者は「この区間では珍しいのでびっくりしました」と話します。

目撃者は道路脇に車を止め、誘導灯を持って自転車のもとへ向かうと、無事に自転車を誘導することに成功しました。

目撃者によると、自転車に乗っていたのは20代くらいの外国人だったということです。

目撃者：

私たちが声をかけるまでダメだっていう認識はなかった状態。英語で「ソーリーソーリー」とずっと謝っていました。

通報から30分後、駆け付けた警察によって高速道路の外に運ばれていった男性。

警察によりますと、男性には土地勘がなく、誤って高速内に入ってしまったということです。

なぜそこに…？

福井市でも目を疑う光景をカメラが捉えました。

車が走行していたのは歩道。

映像からは歩行者が車とすれ違う様子も確認できます。

目撃者：

「え？」って思いました。「歩道じゃなかった？え？」みたいな。

目撃者によりますと、車はその後、曲がり角を右折し近くの建物の前で停車したということです。