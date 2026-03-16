「このレシピで一気に2万人以上増えました」中国の人が食べている「家ごはん」でバズった一品

インスタグラムで中国の家庭料理を発信し、多くのフォロワーを集めている中国家庭料理研究家・りんさん。福建省出身、日本在住の彼女が紹介するレシピは、いわゆる町中華でも中華レストランの味でもない。中国の家庭の食卓に並ぶ、日常の「家ごはん」だ。

インスタグラムに投稿するレシピはすべて自宅の台所から。特別な設備や調理道具、特別な食材は使っていない。「中華は家で作るのが難しそう」というイメージを覆したレシピの数々が評判を呼び、初の著書『毎日食べたい中国の家ごはん』として一冊にまとめられた。

なぜ、りんさんは「中国の家ごはん」に焦点をあてたのか。その背景とともに、インスタグラムで発信を続ける日々の思いやこだわりについて話を伺った。あわせてインスタグラムでも反響の大きかったレシピ「もち団子のスープ」を、本書から抜粋して紹介する。

飲食業から離れたのに

専門学校で製菓製パンコースを学び、卒業後もケーキ屋でアルバイトを始めたりんさん。しかしわずか2年で退職。

「もともと専門学校卒業後の3年は『就職せずに、いろんなことをやる』と決めていました。ケーキ屋ではアルバイトとはいえ、パティシエのようなことを担当していましたが、体力的にも辛くなり、辞めることにしました。もう飲食業からは離れようと思い、家電量販店や百貨店売り場、コールセンターのオペレーターなど、いろいろなアルバイトを経験しました」（以下、りんさん）

専門学校を卒業して10年以上が経過。これからの人生を考えた時、やはり料理に関する道を諦めきれていないことに気づいた。

「でも飲食店で働くことが、自分の進みたい“料理の道”ではない気がしました。今の時代はSNSで自由に発信ができます。私もやってみようと思ったのが、インスタグラムにレシピを投稿する始まりでした」

テーマは「中国の家ごはん」

そしてりんさんは、幼少期から毎日のように食べていた「中国の家ごはん」のレシピを投稿し始めた。

「なぜか急に子どものころから当たり前のように食べてきた『家ごはん』の美味しさに気が付き、興味を持ち始めました。母の味を再現し、それに私なりのアレンジを加えてレシピを作り始めたら、どんどん楽しくなったんです。次第に故郷の福建省料理だけでなく、ほかの地域の家庭料理にも関心が広がり、それらをインスタグラムに投稿すると、次第に多くの方から興味と関心を持っていただき、フォロワー数が増え始めました」

インスタグラムデビュー

りんさんのインスタグラムの魅力のひとつは、チャーハンや餃子といったいわゆる「中華料理」にとどまらず、日本ではまだなじみのない中国の家庭料理が数多く紹介されていること。「これが家で作れるの？」と思うメニューも、日本のスーパーで手に入る調味料や食材を使い、一般家庭のキッチンで再現しているのだ。

「作り方が難しく感じられそうな工程は、動画を使って説明するようにしています。また、中国の豆知識も紹介しながら、見ている方が飽きずに楽しめるコンテンツになることを意識しています」

こうした努力が報われ、現在SNSの総フォロワー数は14万人以上。現在もその数は伸び続けている。

そしてもう一つの魅力は、完成したばかりの料理をキッチンで、大きな口で頬張るりんさんの姿だ。気取らず美味しそうに食べる彼女の横顔は、何よりも食欲をそそられる。作り込まれていない自然体の姿と健康的な美しさが、動画視聴者に好感を持たれているのだろう。

今回は、そんなりんさんのインスタグラムの中でも、とくに大きな反響のあった「もち団子スープ」のレシピを紹介する。

「もち団子のスープ〜咸汤圆」

つるりと口当たりがよく、もっちりした生地の中に肉だねが 入っていて、満足感のあるスープです。甘いタイプがポピュラーですが 、この料理のように塩味もあります。団子をゆでる時は弱めの中火で。

【材料（4人分）】

●団子生地●

白玉粉……160g

片栗粉……40g

湯……150〜170ml

サラダ油……小さじ1〜2

●肉だね●

豚ひき肉……150g

生しいたけ（みじん切り）……3枚分

たけのこの水煮（みじん切り）……50g

しょうが・にんにく（各みじん切り）……各小さじ1

乾燥小えび……大さじ2

小ねぎ（小口切り）……2〜3本

しょうゆ・料理酒……各小さじ2

片栗粉・オイスターソース……各小さじ1

塩……小さじ1/3

こしょう……少々

ごま油……大さじ1

●スープ●

水…… 800ml

しょうが（すりおろし）……小さじ1

鶏がらスープの素（顆粒）……小さじ2

しょうゆ……小さじ1

塩……適量

花椒粉……少々

白いりごま・小ねぎ（小口切り）……各適量

【作り方】

1 ボウルに小ねぎ以外の肉だねの材料を入れ、よく混ぜ合わせる。フライパンにごま油を中火で熱し、肉だねを入れてほぐしながら炒める。肉の色が完全に変わったら火を止め、冷めたら小ねぎを加えて混ぜ合わせる。

2 生地を作る。白玉粉はボウルに入れて細かく砕き、片栗粉を加えて混ぜ合わせる。熱湯を少しずつ加え（150mlくらい）、菜箸でよく混ぜる。まとまってきたら、ダマがなくなるまで手でこね、耳たぶくらいのかたさにする（かたさは湯や粉で調整する）。まとまったらサラダ油を加えてこね、全体になじんだらラップをかけ、15〜20分休ませる。

3 生地を18〜20g取り分け、丸める。両手の親指を押し込むようにしてくぼませ（a） 、全体を均一な厚さにして、中央に肉だねをティースプーン1杯強くらい入れる。口をしっかり閉じて（b ）丸める。残りも同様にして作る。

4 鍋にたっぷりの湯を沸かし、サラダ油少々（分量外）、3の団子を入れる。団子が浮いてきたら弱めの中火にし、3〜4分ゆでる。

5 別の鍋にスープの材料を入れて中火にかけ、煮立ったら、4の団子とともに器に盛る。ごま、小ねぎを散らす。

フォロワー数が2万人以上増えたレシピ

「もち団子スープ」はりんさんのアカウントが広く知れ渡るきっかけとなった、代表的な人気レシピだ。

「インスタグラムで初めてこの『もち団子』を紹介すると、これまで6000人だったフォロワー数が3万人に。『何が起きたの？』と驚きました。一般的に食べられているのは、甘いタイプのもち団子ですが、今回ご紹介したひき肉を使ったバージョンは、地域によってはよく食べられているタイプで、家庭によっても味はそれぞれ。ボリュームのあるおかずスープとしてもおすすめです」

この塩気タイプの大きな特徴は、タネを事前に調理し、しっかり火を通しておくことだ。

「生肉のまま生地に包む作り方もありますが、私のレシピは先に炒めておきます。すでに中の具材に火が通っているので、あとはゆでることだけに気を配ればいい。食べる際に中まで火が通っていなかった、という失敗を防ぐことができます。

インスタグラムでは、生地にもち米粉を使っていますが、書籍では、白玉粉と片栗粉で作る方法を紹介していますので、より気軽に作ってもらえると思います。ただし、生地が柔らかすぎると破けてしまうので、水分量だけは守ってくださいね」

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