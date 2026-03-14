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イオンが「AEON Pay」アプリを4月6日より提供開始！イオンウォレットが刷新、WAONカードの残高取り込みも可能に

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

イオン関連の情報を発信するYouTubeチャンネル「イオン大好き わしっし夫婦の株主優待・特典攻略」が、「【速報】「AEON Pay」アプリ爆誕！iAEONとの違いは？WAONカードの取り込みが可能に！」と題した動画を公開。イオンフィナンシャルサービスが発表した、新アプリ「AEON Pay」の概要と注目の新機能について解説した。



イオンフィナンシャルサービスは、現在提供中の「イオンウォレット」アプリを全面リニューアルし、2026年4月6日より新たに「AEON Pay」アプリとして提供を開始する。これまでスマホ決済サービスの名称であった「AEON Pay」をアプリ名と統一することで、決済アプリとしての認知度を高め、若年層や都市部などの新規顧客獲得を図るのが狙いだ。



今回のリニューアルにおける主な変更点は3つ挙げられる。

1つ目は、アプリの操作性向上だ。アプリ起動時にAEON Payの決済画面が直接表示されるようになり、よりスムーズな決済を実現。カード払いやチャージ払いといった決済方法も横スライドで簡単に選択可能になるという。



2つ目は、新たな決済音とWAONカードの取り込み機能だ。決済完了時には「イオンペイ」という新しい決済音が鳴るようになる。また、最大の注目機能として、これまで対応していなかったプラスチック型WAONカードの残高やポイント情報をAEON Payへ移行する機能が追加される。これにより、物理カードの残高をスマホでのコード決済やタッチ決済で利用できるようになる。



3つ目の変更点ではないが、既存の「iAEON」アプリとの関係性についても言及された。サンキューパスポートなど「イオンカード関連クーポン」は新AEON Payアプリで、個別の「買い物クーポン」はiAEONアプリで配信されるなど、クーポンの使い分けは引き続き必要となる。また、オーナーズカード会員機能やイオンラウンジ予約といった株主関連の機能は、iAEONアプリに限定されるため、イオンユーザーは今後も複数のアプリを併用する必要があるとした。



新「AEON Pay」アプリは4月6日より提供が開始される。プラスチック型WAONカードの取り込み方法に関する詳細は、4月上旬を目途に公式サイトで発表される予定だ。