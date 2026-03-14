【おしり前マン】劇中歌『浮かぶ城の歌』MV公開！
⾕⼝崇の代表作であり、⼀枚の落書きから誕⽣したオリジナルヒーロー作品『おしり前マン』が、まさかの⻑編映画化、2026年3⽉20⽇（⾦・祝）に全国公開される。おしりが前にある人たちがフル3DCGで歌って踊る！？ 劇中歌『浮かぶ城の歌』のMVが公開された。
アニメ『森の安藤』などYouTubeを起点に、監督・脚本・作画・編集・声・歌までをすべて⼀⼈で⼿がける⾃主制作アニメで注⽬を集めてきたアニメ・イラスト作家、⾕⼝崇。YouTube の総再⽣回数は1億回を超え、テレビ番組やCM、⾳楽アーティストへのイラスト提供など、ジャンルを越えて唯⼀無⼆の活動を続けてきた。
そんな⾕⼝の代表作であり、⼀枚の落書きから誕⽣したオリジナルヒーロー作品『おしり前マン』が、まさかの⻑編映画化され、2026年3⽉20⽇（⾦・祝）に全国公開される。映画版でも監督・脚本・作画・声・歌をはじめとする中核制作を⾕⼝⾃⾝が⼿がけ、YouTube発・完全個⼈制作という枠を越え、物語・キャラクター・映像表現のすべてが劇場版ならではのスケールへと進化した完全新作⻑編アニメーション映画となる。
そんな映画の本作のストーリーは、 ”おしりが前にあるため街の平和を脅かす者” を許さないおしり前マンが、⽇々巻き起こるさまざまな問題を新たな仲間との出会い、そして次々と訪れる過酷な試練を乗り越えながら、彼は街の平和を守り続けてきた。しかしある⽇、おしりが前になる薬「シリマエナーレ」が街に出回り、かつてない混乱へと巻き込まれていく。その原因を探るために、その事態の原因を探るため調査を進める中で、おしり前マンはとある製薬会社へと潜⼊。そこで「おしり前帝国復活計画」と記された⽂書を発⾒する。そこにはかつて存在した「おしり前帝国」がおしりが後ろの⼈たちに滅ぼされたことが書かれており、復讐と帝国の復活に燃える謎のボスが裏で動き出していた。事の重⼤性を感じたおしり前マンは、かつての師「おしり前レジェンド」（先代おしり前マン）に修⾏を依頼するのだったー。
そしてこのたび、谷口監督自ら作詞・作曲・歌唱を担当した劇中歌『浮かぶ城の歌』のフル3DCG MVが公開された。
今回、ょ公開された劇中歌『浮かぶ城の歌』はおしり前マンが偶然迷い込んだ ”浮かぶ城” で謎の ”おしり前が前にある⼈たち” が繰り広げる⼀曲である。ポップな楽曲が城全体に響き渡る中、突如 ”同じ顔をしたおしりが前にある⼈たち” が登場し、軍隊に連⾏された理由を歌い上げる、⾕⼝監督ならではのユーモアあふれるミュージカルナンバーとなっている。歌詞では「なんとなく⾶⾏機で空を⾶んでいたら、 ”浮かぶ城” を⾒つけよ、今⽇の午前中に⾒つけたよ おしりが前にある⼈に城のことを聞いたけど、尻のことしか⾔わないからとりあえず連⾏したよ」とユーモアたっぷりのイラストと共に⾕⼝監督⾃らが歌声を披露している。
さらに本シーンはフル3DCGで制作され、初の試みとなるシーンとなっており、作品ならではの世界観をより⼀層際⽴たせている。先⽇公開された主題歌『おしり前マンの歌』に続き、本楽曲も映画を観ながら思わず体を揺らしてしまうような、クセになる⼀曲に仕上がっている。コミカルでありながらも印象的なミュージカルシーンとして、作品の⾒どころのひとつだ。本作の主題歌MVは⾕⼝監督の公式YouTubeにアップされているので、そちらもぜひチェックして頂きたい。
YouTube 発のオリジナルヒーロー作品が、映画化によって世界観もスケールも⼤幅にアップ。⻑編映画として進化を遂げた『おしり前マン』の新たな展開に乞うご期待。
（C）2026 映画「おしり前マン」/ ⾕⼝崇
そんな⾕⼝の代表作であり、⼀枚の落書きから誕⽣したオリジナルヒーロー作品『おしり前マン』が、まさかの⻑編映画化され、2026年3⽉20⽇（⾦・祝）に全国公開される。映画版でも監督・脚本・作画・声・歌をはじめとする中核制作を⾕⼝⾃⾝が⼿がけ、YouTube発・完全個⼈制作という枠を越え、物語・キャラクター・映像表現のすべてが劇場版ならではのスケールへと進化した完全新作⻑編アニメーション映画となる。
そんな映画の本作のストーリーは、 ”おしりが前にあるため街の平和を脅かす者” を許さないおしり前マンが、⽇々巻き起こるさまざまな問題を新たな仲間との出会い、そして次々と訪れる過酷な試練を乗り越えながら、彼は街の平和を守り続けてきた。しかしある⽇、おしりが前になる薬「シリマエナーレ」が街に出回り、かつてない混乱へと巻き込まれていく。その原因を探るために、その事態の原因を探るため調査を進める中で、おしり前マンはとある製薬会社へと潜⼊。そこで「おしり前帝国復活計画」と記された⽂書を発⾒する。そこにはかつて存在した「おしり前帝国」がおしりが後ろの⼈たちに滅ぼされたことが書かれており、復讐と帝国の復活に燃える謎のボスが裏で動き出していた。事の重⼤性を感じたおしり前マンは、かつての師「おしり前レジェンド」（先代おしり前マン）に修⾏を依頼するのだったー。
そしてこのたび、谷口監督自ら作詞・作曲・歌唱を担当した劇中歌『浮かぶ城の歌』のフル3DCG MVが公開された。
今回、ょ公開された劇中歌『浮かぶ城の歌』はおしり前マンが偶然迷い込んだ ”浮かぶ城” で謎の ”おしり前が前にある⼈たち” が繰り広げる⼀曲である。ポップな楽曲が城全体に響き渡る中、突如 ”同じ顔をしたおしりが前にある⼈たち” が登場し、軍隊に連⾏された理由を歌い上げる、⾕⼝監督ならではのユーモアあふれるミュージカルナンバーとなっている。歌詞では「なんとなく⾶⾏機で空を⾶んでいたら、 ”浮かぶ城” を⾒つけよ、今⽇の午前中に⾒つけたよ おしりが前にある⼈に城のことを聞いたけど、尻のことしか⾔わないからとりあえず連⾏したよ」とユーモアたっぷりのイラストと共に⾕⼝監督⾃らが歌声を披露している。
さらに本シーンはフル3DCGで制作され、初の試みとなるシーンとなっており、作品ならではの世界観をより⼀層際⽴たせている。先⽇公開された主題歌『おしり前マンの歌』に続き、本楽曲も映画を観ながら思わず体を揺らしてしまうような、クセになる⼀曲に仕上がっている。コミカルでありながらも印象的なミュージカルシーンとして、作品の⾒どころのひとつだ。本作の主題歌MVは⾕⼝監督の公式YouTubeにアップされているので、そちらもぜひチェックして頂きたい。
YouTube 発のオリジナルヒーロー作品が、映画化によって世界観もスケールも⼤幅にアップ。⻑編映画として進化を遂げた『おしり前マン』の新たな展開に乞うご期待。
（C）2026 映画「おしり前マン」/ ⾕⼝崇
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