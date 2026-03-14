「断水時、トイレや食事はどうする？」東日本大震災で被災した漫画家に聞いた“知恵”とは＜漫画＞
宮城県仙台市在住の漫画家・アベナオミさんのコミックエッセイ『今日、地震がおきたら』（KADOKAWA）。宮城県利府町で東日本大震災の被災を経験したアベさんが、震災後の生活のリアルを描いています。
「電気が止まり、断水は1か月以上続いた」というアベさん。給水所では3時間の行列、足りない分は川に水を汲みにいっていたのだそう。そんな過酷な日々のストレスや、1歳の息子を守らなくてはいけないというプレッシャーは、夫婦関係にも影響していきました。
断水生活の知恵や、災害時の夫婦のコミュニケーションなどについて、アベさんに聞きました。
※東日本大震災の被災体験を描いた漫画を紹介しています。地震や津波を想起する文章・イラストがありますのであらかじめご留意ください
※本記事は全3回のうちの2本目です
◆川で水を汲んでいた子どもたち
――アベさんの自宅は1か月以上断水していたそうですが、一番困ったことは何でしたか？
アベナオミさん（以下、アベ）：トイレですね。これだけは、どうすることもできないんです。電気やガスが止まっても、何とか工夫して食事を作ったり、数日なら食べずに我慢することもできます。でも、トイレは長くても半日くらいしか我慢できません。
また、飲み水は500mlくらいでも1日過ごすことができますが、トイレを流すためには何リットルも必要です。当時の自宅のトイレは、1回流すのに10リットルは貯めないといけませんでした。トイレを流すのは1日に1回にしていましたが、それだけの量の水を毎日汲むのは大変でした。
――どうやってトイレを流すための水を汲んでいたのでしょうか。
アベ：少量の水でお皿などを洗ったり身体を拭くのに使ったら、汚れた水はすべて貯めて、トイレに使っていました。それだけでは足りないので、近くの川で水を汲んでいました。
川は、水を汲む人達で常に満員状態でした。とくに小中学生の子どもたちが多かったです。震災で学校が休校していたり、公園などの遊び場も給水所や炊き出しで使われていたので、遊ぶところもありませんでした。現代の日本とは思えない光景にショックを受けたのを覚えています。
ただ、災害が起きた時は自宅の水洗トイレを使わず、できるだけ水を使わない「非常用トイレ（災害用トイレ）」を使用していただきたいんです。私も後に勉強して知ったことなのですが、津波で下水処理施設が被害を受け、海の近くの地域では汚水があふれていたそうです。海の近くに住んでいた方たちは、それで悩まされていたと聞きました。災害時は、下水管が破損している恐れもあるため、できる限り非常用トイレを使っていただくことをおすすめしています。
◆断水生活を乗り切った工夫とは？
――給水所では、どうやって水をもらっていたのですか？
アベ：基本的に、給水するための容器は自分で用意する必要があります。当時、よく見かけたのはスーパーの買い物カゴに大きなビニール袋をかけたものでした。そこに水を入れて、袋の口をギュッと結ぶんです。すごく重いので、台車がある人が羨ましかったですね。台車で、ビニール袋をかけた段ボール箱を持ってくる人もいました。
今は防災グッズとして、ジャバラ式の給水タンクなどがあるので普段はコンパクトに収納できます。また、普段から大きな給水タンクに水を汲んでおいて、古くなったら生活用水として使用する方法もあります。
――断水中にはどんな工夫をしていたのでしょうか。
アベ：1つはドライシャンプーを使ったことです。当時、震災前にたまたま購入していたのが幸いしました。身体は拭くだけで大丈夫だったのですが、寒くて髪を冷水で洗うのが難しかったので、助かりましたね。
「電気が止まり、断水は1か月以上続いた」というアベさん。給水所では3時間の行列、足りない分は川に水を汲みにいっていたのだそう。そんな過酷な日々のストレスや、1歳の息子を守らなくてはいけないというプレッシャーは、夫婦関係にも影響していきました。
※東日本大震災の被災体験を描いた漫画を紹介しています。地震や津波を想起する文章・イラストがありますのであらかじめご留意ください
※本記事は全3回のうちの2本目です
◆川で水を汲んでいた子どもたち
――アベさんの自宅は1か月以上断水していたそうですが、一番困ったことは何でしたか？
アベナオミさん（以下、アベ）：トイレですね。これだけは、どうすることもできないんです。電気やガスが止まっても、何とか工夫して食事を作ったり、数日なら食べずに我慢することもできます。でも、トイレは長くても半日くらいしか我慢できません。
また、飲み水は500mlくらいでも1日過ごすことができますが、トイレを流すためには何リットルも必要です。当時の自宅のトイレは、1回流すのに10リットルは貯めないといけませんでした。トイレを流すのは1日に1回にしていましたが、それだけの量の水を毎日汲むのは大変でした。
――どうやってトイレを流すための水を汲んでいたのでしょうか。
アベ：少量の水でお皿などを洗ったり身体を拭くのに使ったら、汚れた水はすべて貯めて、トイレに使っていました。それだけでは足りないので、近くの川で水を汲んでいました。
川は、水を汲む人達で常に満員状態でした。とくに小中学生の子どもたちが多かったです。震災で学校が休校していたり、公園などの遊び場も給水所や炊き出しで使われていたので、遊ぶところもありませんでした。現代の日本とは思えない光景にショックを受けたのを覚えています。
ただ、災害が起きた時は自宅の水洗トイレを使わず、できるだけ水を使わない「非常用トイレ（災害用トイレ）」を使用していただきたいんです。私も後に勉強して知ったことなのですが、津波で下水処理施設が被害を受け、海の近くの地域では汚水があふれていたそうです。海の近くに住んでいた方たちは、それで悩まされていたと聞きました。災害時は、下水管が破損している恐れもあるため、できる限り非常用トイレを使っていただくことをおすすめしています。
◆断水生活を乗り切った工夫とは？
――給水所では、どうやって水をもらっていたのですか？
アベ：基本的に、給水するための容器は自分で用意する必要があります。当時、よく見かけたのはスーパーの買い物カゴに大きなビニール袋をかけたものでした。そこに水を入れて、袋の口をギュッと結ぶんです。すごく重いので、台車がある人が羨ましかったですね。台車で、ビニール袋をかけた段ボール箱を持ってくる人もいました。
今は防災グッズとして、ジャバラ式の給水タンクなどがあるので普段はコンパクトに収納できます。また、普段から大きな給水タンクに水を汲んでおいて、古くなったら生活用水として使用する方法もあります。
――断水中にはどんな工夫をしていたのでしょうか。
アベ：1つはドライシャンプーを使ったことです。当時、震災前にたまたま購入していたのが幸いしました。身体は拭くだけで大丈夫だったのですが、寒くて髪を冷水で洗うのが難しかったので、助かりましたね。