3月13日は、世界睡眠学会が定める「世界睡眠デー」です。専門家は、特に今の時期は新年度の準備などで寝不足になりがちだとして、注意を呼びかけています。

■元木寛人アナウンサー

「福岡の街の皆さんに、睡眠について聞きました。」



■街の人

「朝起きたときに、寝たはずなのに疲れているなといったことが、ちょっとありますね。」

「午前3時ぐらいに目が覚めるんです。 4時・5時からまたちょっと寝て。起きないでずっと寝られること。それが一番の希望ですね。」





よく眠れるように工夫しているという声もありました。■街の人「無呼吸症候群があるので、CPAP（シーパップ＝無呼吸を防ぐ機械）を付けています。」「乳酸菌など、睡眠の質を上げるような食品はとるようにしています。」

厚生労働省がおととし行った調査によりますと、国が推奨する6時間以上の睡眠をとれていないと答えた人は、男性が36.2パーセント、女性が38.9パーセントと、4割近くに上りました。



また、睡眠で休養が十分とれているか尋ねると、40代では男性の30％、女性の28.4％が「休養がとれていない」と回答しました。



多くの人が眠りをめぐる悩みを抱える中、医療分野で新たな動きがありました。



3月6日、厚生労働省の部会は、医療機関が掲げることができる診療科の名前に「睡眠障害」を加えることを了承しました。例えば「睡眠障害内科」といった診療科名が、この春にも使われるようになる見込みです。



睡眠に悩みを抱える人が医療にアクセスしやすくなり、早期の治療につながることが期待されています。

今の時期は、年度替わりで忙しく寝不足になりやすいですが、睡眠に詳しい専門家は、休日だけ長時間寝ることは避けるべきだと指摘します。

■福岡病院 睡眠センター長・古川智一医師

「週末だけ長く寝る生活をすることで、毎週末、時差がある地域に旅行しているのと同じような状況をつくってしまう。こういう社会的時差ぼけ（ソーシャル・ジェットラグ）が、慢性的な睡眠不足に加えて、体内時計が毎週ずれることになるので、いろいろな健康障害、肥満や糖尿病、心血管疾患やうつ病のリスクにつながると言われています。」



古川医師は、睡眠の質を改善する工夫をして、睡眠時間を確保しても熟睡感を得られない場合は、医療機関を受診してほしいと話します。

■古川医師

「（熟睡感を得られない）背景に、いろいろな睡眠障害がある可能性があります。例えば、①いびきや無呼吸を家族に指摘された、②足にむずむず感があり眠りづらい、③不安や気分の落ち込みがあってうつ病が疑われるなどの場合、医療機関を受診した方がいいのかなと思います。」



古川医師は睡眠の質を改善するために、まずは一度、自分の睡眠を振り返ってみてほしいと話しています。

厚生労働省が挙げる睡眠の改善ポイントから、特に見直してほしいという6つの習慣を福岡病院の古川医師に選んでもらいました。



①酒をたくさん飲む。寝酒をする。



②たばこを吸う。加熱式のものも含みます。



③夕方以降にカフェイン飲料をよく飲む。コーヒーだけでなく、エナジードリンクや緑茶、紅茶などにもカフェインが含まれています。



④食事の時間が不規則。生活のリズムが乱れることにつながります。



⑤寝る前に食事や家事、仕事、勉強をする。



⑥布団に入ってからスマートフォンなどの電子機器を使う。



スマホに関しては、ブルーライトカットを設定することで光による睡眠の妨げは改善しますが、さまざまな情報が入ることで脳が興奮するため、寝る前にはできるだけ使わない方がいいということです。



※FBS福岡放送めんたいワイド2026年3月13日午後5時すぎ放送