脱・税理士の菅原氏が第一印象の重要性を解説！『売れない理由は中身じゃない…9割の社長が勘違いしている商品の見せ方について解説します。』

『売れない理由は中身じゃない…9割の社長が勘違いしている商品の見せ方について解説します。』という動画で、脱・税理士の菅原氏は、ビジネスにおける意外な原理原則を提示している。動画内では、マーケティングの考え方を解説した書籍『たった1日で儲かる社長に生まれ変わる 常識破りのマーケティング大全』（著者：小山竜央氏）にも触れながら話が進められる。多くの経営者が「良い商品を作れば売れる」と考えがちだが、現実は必ずしもそうではないという視点である。



菅原氏が強調するのは「売れるかどうかは見た目が9割」という考え方だ。人は商品を購入する前に中身を完全に理解することはできない。そのため最初に接触する情報、つまり商品名、キャッチコピー、写真、説明の表現といった“見せ方”が興味を生む入口になるという。



とくに重要な要素として挙げられるのが商品名である。菅原氏は、難しい横文字や専門用語ではなく、中学生でもイメージできるほど分かりやすい名前にすることが大切だと説明する。覚えやすく思い出しやすい名前は口コミにもつながりやすく、結果として集客にも影響するためだ。



さらに、コピーライティングにも2種類あると整理する。ブランドの印象を作るイメージコピーと、行動を促すセールスコピーである。これらは一度で完成するものではなく、SNSやブログなどで投稿を重ねながら反応を分析し、改善を繰り返すことで精度が高まっていくという。



また、見せ方を改善するためには自分の感覚だけで判断しないことも重要だと菅原氏は語る。同僚や顧客、家族など第三者に意見を聞き、「修正するならどこか」という視点でフィードバックを集めることで客観的な改善点が見えてくる。



多くの企業が商品そのものの品質に集中する一方で、こうした見せ方の設計は後回しになりがちだという。だが第一印象が興味を生み、その後に中身が評価されるという順序を理解すると、商品名やコピー、表現の工夫が持つ意味も変わってくる。動画では、具体例を交えながらその仕組みがさらに掘り下げられている。