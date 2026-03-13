この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

意外と知らない“本当の思いやり”とは？カウンセラーが語る「優しい人」に共通する心の働き

カウンセラーで作家のRyota氏が、自身のYouTubeチャンネル「ココヨワチャンネル」で「【納得】思いやりのある人はここが違う！あなたに嫌なことをしないタイプの特徴7つ」と題した動画を公開。「思いやり」の本質について、心理学的な視点から解説した。



動画の冒頭でRyota氏は、思いやりは「生まれ持ったものではない」と述べ、後天的に育まれる能力であると定義する。その上で、思いやりのある人に共通する特徴として、まず「あなたの感情を理解できる」点を挙げた。相手が怒っているのか、何を求めているのかといった感情や本心を理解しようと努めることが、思いやりの第一歩であると説明する。



次に、思いやりのある人は「人の痛みがわかる、想像できる」と解説。これには物理的な痛みだけでなく、「心の痛み」も含まれるという。Ryota氏は自身の経験として「25歳の時に大失恋した」ことを挙げ、それまで失恋経験がなかったため、友人の失恋の辛さを本当の意味では理解できていなかったと告白。「失恋ってこんなにつらいのって思いましたから」と語り、自らの体験を通じて初めて他者の心の痛みを深く想像できるようになったと述べた。



さらに、思いやりは人間関係だけに留まらない。「人以外にも優しさを向けられる」ことも重要な特徴だとした。例えば、道端の虫や、大切にしているぬいぐるみなど、人以外の存在に対しても感情を想像し、優しく接することができる人は、より深い思いやりを持っていると指摘する。



Ryota氏は、これらの特徴はすべて「想像力」に集約されると結論付ける。他者の感情や痛みを自分のことのように想像し、その立場に立って考える能力こそが、思いやりの源泉であると語った。