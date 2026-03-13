ディズニープラスが“122日間の癒やし”を届ける 『ちいかわ』シーズン2を月曜日から金曜日まで1話ずつ配信
アニメシリーズ『ちいかわ』シーズン2がディズニープラスに登場する。16日より月曜日から金曜日に全122話を「毎日1話ずつ」配信開始。新生活が始まる春、日々のルーティンにそっと寄り添う、122日間の特別な「ちいかわタイム」を届ける。
【場面カット】ブルブル震えながら…水風呂に耐えるちいかわたち
『ちいかわ』は、イラストレーターのナガノ氏がXに投稿している漫画が原作。2020年に連載が開始され、ちいさくてかわいいキャラクターたちと、シビアな世界観のギャップが大人から子どもまで幅広い人気を博し、Xのアニメ公式アカウントのフォロワーは、2月時点で460万人を突破している。
【場面カット】ブルブル震えながら…水風呂に耐えるちいかわたち
『ちいかわ』は、イラストレーターのナガノ氏がXに投稿している漫画が原作。2020年に連載が開始され、ちいさくてかわいいキャラクターたちと、シビアな世界観のギャップが大人から子どもまで幅広い人気を博し、Xのアニメ公式アカウントのフォロワーは、2月時点で460万人を突破している。
外部サイト
関連情報（BiZ PAGE＋）
-
アクスタ,
アクリルキーホルダー,
カンバッジ,
声優