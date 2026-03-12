&honeyのカラーシャンプー誕生♡髪色キープを叶えるColorfulシリーズ登場

ヘアカラーをもっと気軽に楽しみたい方に朗報。ハチミツ美容で人気の&honey（アンドハニー）から、ブランド初のカラーシャンプーシリーズ「&honey Colorful（アンドハニー カラフル）」が誕生します。2026年3月19日（木）よりロフト・ドンキにて先行発売、2026年4月15日（水）より全国発売予定。カラーを美しく保ちながら、うるおいケアも叶える新しいヘアケアアイテムとして注目です。

カラーケアと保湿を両立する新シリーズ



近年、ヘアカラーはおしゃれや自己表現のひとつとして定着していますが、色落ちやダメージ、頻繁な染め直しの負担などに悩む声も多く聞かれます。

そこで誕生したのが「&honey Colorful」。カラーをプラスする染色成分に加え、アンドハニーの特徴であるハチミツ＊1の保水力に着目し、ダメージ補修や褪色抑制成分を配合しています。

日々のシャンプーでケアすることで、染めた後の美しいカラーをキープしながら髪のコンディションを整えることができるシリーズです。

＊1 ハチミツ（保湿成分）

透明感カラーを叶える3色ラインナップ



「&honey Colorful」は、高彩度ながら繊細な染料の濃度設計により、鮮やかな発色と自然な仕上がりを両立。過剰な色付きによるムラを抑え、軽やかで透明感のあるカラーを楽しめます。

展開されるのは3色。アンドハニー カラフル カラーシャンプー チェリーピンクは、やわらかく華やかなピンクカラーを保ちたい方におすすめ。

アンドハニー カラフル カラーシャンプー ミルクティーベージュは、トレンド感のあるベージュ系カラーをきれいにキープします。

アンドハニー カラフル カラーシャンプー ラベンダーパープルは、透明感のあるパープル系カラーを美しく保つアイテムです。

それぞれ内容量は250mL、価格は1,650円（税込）で展開されます。

さらに、3アイテム共通で上品な甘さのある「ピュアローズハニー」の香りを採用。華やかなローズの香りがバスタイムを優雅に彩ります♪

髪と頭皮にやさしい処方も魅力



「&honey Colorful」は、カラーケアだけでなく髪と頭皮へのやさしさにも配慮されています。

オレフィン（C14ー16）スルホン酸Naなどの石油系洗浄成分を含まない処方をはじめ、9つの無添加・フリー処方を採用。

使用方法は、色持ちをしっかりキープしたい場合は毎日の使用がおすすめ。カラーの変化をゆるやかに楽しみたい場合は2～3日に1回など、好みに合わせて使用頻度を調整できます。

カラー後の美しさを長く楽しむヘアケア



&honey初となるカラーシャンプーシリーズ「&honey Colorful」は、カラーケアとハチミツ美容を組み合わせた新しいヘアケアアイテム。

鮮やかな発色と透明感のある仕上がりを保ちながら、うるおいのある美しい髪へ導いてくれます♡

2026年3月19日（木）よりロフト・ドンキで先行発売、4月15日（水）より全国発売。お気に入りのカラーを長く楽しみたい方は、ぜひチェックしてみてください。