この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

不動産投資アドバイザー・木村洸士氏が解説する『2030年に不動産市場は急変する！？2030年問題が不動産投資に与える影響について徹底解説！』では、少子高齢化が進む日本で語られる「2030年問題」と不動産投資の関係が整理されている。



2030年問題とは、少子高齢化が進み人口構造が大きく変化する節目とされる現象である。将来的に人口の約3人に1人が高齢者になると予測され、労働力不足や社会保障費の増加などの課題が指摘されている。この背景から「人口が減るなら不動産投資は成立しない」という見方が語られることも少なくない。



しかし木村氏は、こうした見方には誤解が含まれていると指摘する。2030年は突然市場が崩れるような出来事ではなく、人口減少という長期的な流れの中の一つの通過点に過ぎないというのが基本的な視点である。人口構造の変化は段階的に進むため、特定の年を境に賃貸需要が消えるわけではない。



人口減少だけを理由に不動産需要が消えると考えるのは単純化しすぎた理解だというわけである。賃貸市場は需要と供給のバランスによって決まるため、同じ都市でも入居が決まりやすい場所とそうでない場所が存在する。



この点で木村氏は、都心だから安全という考え方にも注意を促す。都心は価格が高く利回りが低くなりやすく、さらに供給が多いエリアでは入居競争が激しくなる可能性がある。表面的なイメージだけで判断すると、想定とは異なる結果になることもあり得る。



一方で地方についても一律に衰退と決めつけることはできない。地域によって人口動向や需要構造は大きく異なり、同じ街でもファミリー向け住宅と単身向け住宅では需給状況が変わる場合があるという。



動画では、こうした違いを踏まえた上でエリアごとに需要を確認する重要性が語られる。街単位で人口動向や世帯構成を見ながら、どのような住宅が求められているのかを把握することが判断材料になるという考え方である。



また、アフタートークでは実際の事例として、スクール生が地方の戸建て物件を取得し、改修後に入居が決まったケースも紹介されている。利回りが二桁に達する物件が確認されている点は、エリアと物件の組み合わせ次第で結果が大きく変わることを示す事例として印象的だ。



2030年問題は不動産市場に影響を与える要素の一つではあるが、それだけで将来を断定することはできない。エリア、物件種別、需要構造といった複数の要素を見ていくことで、市場の姿はより立体的に見えてくる。



人口減少という言葉だけでは語りきれない不動産市場の実態。その全体像は、動画の中でより具体的に整理されている。