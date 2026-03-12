ピンセット不要で本格的な束感を叶える！　「キス マジカールマスカラ」登場

伊勢半が展開するKiSSは、まるでまつ毛パーマをかけたような上向きカールと、本格的な束感を1本で叶える「マジカールマスカラ」を2月9日より一部企業先行発売。3月12日より全国発売します。

同商品は「本格派Wコーム」を採用し、ピンセットを使わずに素早くプロ級の束感まつ毛を再現。さらに、高いカールキープ力で、根元から立ち上がったパッチリとした目もとを1日中（※）持続させます。

「束感メイクに挑戦したいけれど、ピンセットを使うのは難しい」と感じている人や、カールの持続力にこだわりたい人にぴったりの、“本気（マジ）の束盛カール”を叶えるマスカラです。

※ 日中の活動時間

■まつパ級カールで上品に盛る“本気（マジ）の束盛”マスカラ

【マジカールキープ処方】でまつパ級！ 根元から立ち上がったカールを1日中※1 キープ

塗った瞬間の根元からの立ち上がりを、1日中（※1）しっかりロック。夕方の「下がりまつげ」を忘れさせる、圧倒的（※2）なキープ力を誇ります。

ピンセットいらず！ 「本格派Wコーム」で繊細ロング×根元ボリューム

繊細ロングコーム：まつ毛を1本1本繊細に伸ばし、ダマになりにくい仕上がりを実現します。

ボリューム束感コイル：根元にしっかりとボリュームを出し、まつ毛を美しく束ねます。

ウォータープルーフで涙・汗・皮脂・こすれに強い

水や皮脂に強い耐久処方で、1日中※1 にじむことなく、仕上げたての美しさをキープします。

まつ毛美容液成分配合

ローヤルゼリーエキス、アルガンオイル、ケラチン、アルギニン（すべてまつ毛保護成分）配合。

※1 日中の活動時間

※2 キス マスカラ内で

■商品概要

3月12日 全国発売

「キス マジカールマスカラ」

全1色 5.5g 1,540円

＊表示価格はメーカー希望小売価格です。

（エボル）