【3/19予約締切】ジャルパック、「琉球海炎祭」を鑑賞するツアーを販売 - 1万発の花火が沖縄の夜空と海を彩る
ジャルパックは3月19日まで、沖縄県宜野湾市・ぎのわん海浜公園で開催される「琉球海炎祭」を鑑賞するツアーを販売している。
「琉球海炎祭」は、約10,000発の花火が沖縄の夜空と海を鮮やかに彩る夏の祭典。23回目を迎える今年は、「日本で一番早く感動する夏へ」をテーマに4月11日に開催される。
本ツアーでは、席取りの心配もなく、混雑を気にせずに花火を鑑賞できる「エリア指定席(パイプ椅子席)」を確約。また、移動の不安を解消する「会場近くの駐車場利用券付きレンタカー」や「那覇市内からの往復送迎バス」のオプショナルプランも用意されている。
さらに、航空券と宿泊を自由に組み合わせられるフリープランなので、会場近くのホテルでイベントの余韻に浸るもよし、那覇市内のホテルを拠点にグルメやショッピングを楽しむもよし 。春の沖縄観光とあわせて、自分だけのオーダーメイドな旅を叶えることもできるという。
開演日時は、4月11日の19時〜20時(15時開場)。ツアーの申込み・詳細は専用サイトから。
