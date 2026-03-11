部下の週末を守るため自分が犠牲に？「結局、自分がするしかない」中堅社員のリアルを描いた漫画がSNSで話題【作者インタビュー】

部下の週末を守るため自分が犠牲に？「結局、自分がするしかない」中堅社員のリアルを描いた漫画がSNSで話題【作者インタビュー】