40代が若見え／老け見えする「眉の色」は？49歳美容ライターが実験した結果
年齢とともに「なんとなく顔がぼんやりして見える」「メイクをしても垢抜けない」と感じることはありませんか？ その原因のひとつが、眉の色かもしれません。
眉は顔の印象を大きく左右するパーツ。特に40代以降は、肌の明るさや髪色の変化に合わせて眉の色を見直すことで、若々しい印象に見えることがあります。
49歳の美容ライターの遠藤幸子が、実際にいくつかの眉カラーを試しながら、40代が若く見える眉の色を検証しました。
◆眉の色で印象はどう変わる？
眉の締める役割は大きく、大きさ次第で顔の印象が変わってきますが、眉の色も同様で、顔全体の印象に大きく影響します。
眉の色が暗すぎると重たく見えたり、肌のくすみや影が強調されたりすることがあります。一方で、明るすぎると眉の存在感が弱くなり、顔全体がぼやけた印象になることもあります。
40代の眉は、強すぎず、でも、ぼやけないバランスが重要です。そのバランスを取るうえで、色選びはとても大切なポイントになります。
◆グレー系は、影を強調してしまうことも
最初に試したのは、グレー系の眉カラーです。40代は若い頃経験したアムラーブームの影響で、眉尻が足りなく、描き足している人が多いのではないでしょうか。足りない眉を補うには、自前の眉に近い色で描き足す必要があります。
しかし、眉全体をグレーで仕上げてしまっては落ち着いた印象に仕上がる一方で、目元や肌に影が出やすく、顔全体が暗く見えるように感じました。特に40代は目元に影が出やすくなるため、グレーをのせることでその印象が強調され、今回お試しした中では最も老けて見える結果となりました。
ただし、グレーは品がよく、きちんとした雰囲気は出しやすいです。髪色が黒なら、明るめのグレーで仕上げるのもひとつの手です。しかし、髪色がもっと明るい筆者は特に若々しさという点では重たく感じる仕上がりでした。
◆赤みブラウンは血色感が出るが注意も必要
次に試したのは、赤みのあるブラウンです。一見、血色感が出て顔色がよく見えそうですが、赤みが強すぎたり、肌のトーンによっては、肌のトーンを下げて見せてしまうこともあると感じました。特にくすみが気になる肌では、赤みが浮いて見えたり、顔全体がやや暗く見えたりする印象がありました。
肌のトーンやチークとのバランスによってはきれいに見える場合もありますが、日常的に使う色としては一般的に少し難しさを感じるカラーです。
◆若く見えるのは、明るめのニュートラルブラウン
いくつか試した中で、最もバランスが良く、若々しい印象に見えたのが、黄みにも赤みにも寄りすぎない明るめのブラウンでした。そう都合よく色があるわけではないので、筆者の場合手持ちのアイブロウパウダーを混ぜ合わせて色を作り出しました。
ニュートラルなブラウンは、肌になじみながらも眉の存在感をきちんと残してくれるため、顔全体が自然に引き締まって見えます。くすみや影を強調しにくく、全体の印象を明るく整えてくれるのも特徴です。
「なんとなくしっくりこない」「老けて見える気がする」と感じている人は、まずパウダータイプのアイブロウでブラウンをいくつか混ぜて、自分の肌に合うものを使うのがおすすめです。
◆髪色とのバランスも意識したい
眉の色は、髪色とのバランスも大切です。基本は髪色に近く、ほんの少し明るめを選ぶと、全体に統一感が出て自然な仕上がりになります。ただし40代の場合、明るくしすぎると眉が浮いて見えることもあるため、ほんの少しの調整を意識することがポイントです。
眉マスカラを使って色味を整えると、より簡単にバランスを取りやすくなります。
眉は顔の印象を大きく左右するパーツです。特に40代以降は、肌や髪の変化に合わせて色を見直すことで、顔全体の印象が大きく変わることがあります。
グレーで影を強調してしまったり、赤みによって肌のトーンが下がって見えたりと、色選びによって印象は大きく左右されます。だからこそ、自分の肌になじむバランスのよい色を見つけることが大切です。
今の眉に違和感を覚えているなら、色を少し見直してみるだけでも印象は変わります。まずは黄みにも赤みにも寄りすぎない明るめのブラウンから試してみてはいかがでしょうか。
＜文・写真／遠藤幸子＞
【遠藤幸子】
美容ライター／エイジング美容研究家 スキンケア・アンチエイジング両アドバイザーの資格を保持。Webを中心に美容に関するコラムを寄稿するほか、テレビ、ラジオ、新聞、雑誌、インフォマーシャル、広告などにも出演。Instagram：@sachikoendo_
眉は顔の印象を大きく左右するパーツ。特に40代以降は、肌の明るさや髪色の変化に合わせて眉の色を見直すことで、若々しい印象に見えることがあります。
49歳の美容ライターの遠藤幸子が、実際にいくつかの眉カラーを試しながら、40代が若く見える眉の色を検証しました。
眉の締める役割は大きく、大きさ次第で顔の印象が変わってきますが、眉の色も同様で、顔全体の印象に大きく影響します。
眉の色が暗すぎると重たく見えたり、肌のくすみや影が強調されたりすることがあります。一方で、明るすぎると眉の存在感が弱くなり、顔全体がぼやけた印象になることもあります。
40代の眉は、強すぎず、でも、ぼやけないバランスが重要です。そのバランスを取るうえで、色選びはとても大切なポイントになります。
◆グレー系は、影を強調してしまうことも
最初に試したのは、グレー系の眉カラーです。40代は若い頃経験したアムラーブームの影響で、眉尻が足りなく、描き足している人が多いのではないでしょうか。足りない眉を補うには、自前の眉に近い色で描き足す必要があります。
しかし、眉全体をグレーで仕上げてしまっては落ち着いた印象に仕上がる一方で、目元や肌に影が出やすく、顔全体が暗く見えるように感じました。特に40代は目元に影が出やすくなるため、グレーをのせることでその印象が強調され、今回お試しした中では最も老けて見える結果となりました。
ただし、グレーは品がよく、きちんとした雰囲気は出しやすいです。髪色が黒なら、明るめのグレーで仕上げるのもひとつの手です。しかし、髪色がもっと明るい筆者は特に若々しさという点では重たく感じる仕上がりでした。
◆赤みブラウンは血色感が出るが注意も必要
次に試したのは、赤みのあるブラウンです。一見、血色感が出て顔色がよく見えそうですが、赤みが強すぎたり、肌のトーンによっては、肌のトーンを下げて見せてしまうこともあると感じました。特にくすみが気になる肌では、赤みが浮いて見えたり、顔全体がやや暗く見えたりする印象がありました。
肌のトーンやチークとのバランスによってはきれいに見える場合もありますが、日常的に使う色としては一般的に少し難しさを感じるカラーです。
◆若く見えるのは、明るめのニュートラルブラウン
いくつか試した中で、最もバランスが良く、若々しい印象に見えたのが、黄みにも赤みにも寄りすぎない明るめのブラウンでした。そう都合よく色があるわけではないので、筆者の場合手持ちのアイブロウパウダーを混ぜ合わせて色を作り出しました。
ニュートラルなブラウンは、肌になじみながらも眉の存在感をきちんと残してくれるため、顔全体が自然に引き締まって見えます。くすみや影を強調しにくく、全体の印象を明るく整えてくれるのも特徴です。
「なんとなくしっくりこない」「老けて見える気がする」と感じている人は、まずパウダータイプのアイブロウでブラウンをいくつか混ぜて、自分の肌に合うものを使うのがおすすめです。
◆髪色とのバランスも意識したい
眉の色は、髪色とのバランスも大切です。基本は髪色に近く、ほんの少し明るめを選ぶと、全体に統一感が出て自然な仕上がりになります。ただし40代の場合、明るくしすぎると眉が浮いて見えることもあるため、ほんの少しの調整を意識することがポイントです。
眉マスカラを使って色味を整えると、より簡単にバランスを取りやすくなります。
眉は顔の印象を大きく左右するパーツです。特に40代以降は、肌や髪の変化に合わせて色を見直すことで、顔全体の印象が大きく変わることがあります。
グレーで影を強調してしまったり、赤みによって肌のトーンが下がって見えたりと、色選びによって印象は大きく左右されます。だからこそ、自分の肌になじむバランスのよい色を見つけることが大切です。
今の眉に違和感を覚えているなら、色を少し見直してみるだけでも印象は変わります。まずは黄みにも赤みにも寄りすぎない明るめのブラウンから試してみてはいかがでしょうか。
＜文・写真／遠藤幸子＞
【遠藤幸子】
美容ライター／エイジング美容研究家 スキンケア・アンチエイジング両アドバイザーの資格を保持。Webを中心に美容に関するコラムを寄稿するほか、テレビ、ラジオ、新聞、雑誌、インフォマーシャル、広告などにも出演。Instagram：@sachikoendo_