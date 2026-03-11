その保険本当に必要？日本人の9割の世帯が「生命保険」に加入している理由とは？【経済とお金の話】

９割もの世帯が「生命保険」に加入している理由

公益財団法人「生命保険文化センター」が３年毎に公表の「生命保険に関する全国実態調査（２０１８年度版）」によれば、生命保険加入世帯率は88・７％に及び、ほぼ９割の世帯が加入しています（世帯の年間払込保険料平均は38・２万円）。加入目的を見ると、「医療費や入院費のため（57・１％）」、「万一の時の家族の生活保障のため（49・５％）」が圧倒的に多く、そのせいか、医療保険の加入率は88・５％にも及ぶのです（世帯の

平均普通死亡保険金額は２２５５万円）。

日本人の「保険好き」が窺えますが、日本の生命保険料が欧米の同内容の商品と比較して２、３倍も高いことは、スポンサータブーでマスメディアも報じません。また、保険は「相互扶助」と理解している人が多いのですが、公的な健康保険制度と異なり、営利を目的とする民間会社が提供する保険の場合は、「相互扶助」などと呼べる代物ではありません。

保険料は、万一の時の保障に充当される「純保険料」と保険会社のコストや利益に相当する「付加保険料」に分かれますが、日本の大手生保の「純保険料」相当部分は、「付加保険料」よりもはるかに少なく、３、４割程度しかありません。

つまり、毎月払う保険料の６、７割が店舗や人件費、広告費などのコストと利益に消えるのです。ネット生保でも「純保険料」相当分は７割強にすぎず、同内容ではありませんが、「共済」の場合は「純保険料」相当部分は９割強にも及びます。病気や怪我で高額医療費がかかっても、公的健保の「高額療養費」制度でカバーされるため、平均所得の人でもほぼ数万円程度の負担ですむことになります。医療保険など要らないのです。

