旅行系YouTuberとして絶大な人気を誇るおのだ氏が、自身のチャンネル「おのだ/Onoda」を更新。今回は、視聴者にとっても新鮮な「男一人ハワイ旅」の模様を公開した。普段は家族での和やかな旅が定番の彼だが、今回はある事情から単身でホノルルへと向かうことになったという。羽田空港第3ターミナルの夜。出発ロビーに現れたおのだ氏は、少し神妙な面持ちで語り始めた。「実を言うと、今回は家族で行く予定だったんです。でも娘の幼稚園の行事が重なってしまって……」。父親としての役割を優先しつつも、仕事としての撮影を両立させるため、苦渋の（？）決断を下したようだ。とはいえ、行き先は常夏のハワイ。久々の一人旅に、どこか高揚感も漂う。今回、彼が選んだフライトは21時羽田発のデルタ航空180便だ。航空券の価格は、燃油サーチャージ込みで往復約12万円。「成田発よりも羽田発の方が安かった」という意外な逆転現象が決め手となった。昨今の円安や燃油高を考えれば、利便性の高い羽田発でこの価格は、スマートな旅を目指す者にとって「かなりアリ」な選択と言えるだろう。チェックインカウンターでは、スカイチームの上級会員特典が威力を発揮した。エコノミー予約だったが、足元の広い「デルタ・コンフォートプラス」へと無料でアップグレード。「最近はスカイペソ（価値が低い）なんて言われることもあるデルタのマイルですが、使い勝手は確実に良くなっていますね」と、長年デルタを愛用してきた彼らしい鋭い分析も光る。出国後、おのだ氏が真っ先に向かったのは、羽田にオープンしたばかりの「センチュリオン・ラウンジ」だ。年会費16万5000円を誇るアメリカン・エキスプレス・プラチナ・カード以上の保有者のみが許される聖域。内装はまるで高級ホテルのロビーのようで、落ち着いた照明と洗練された調度が並ぶ。ここでのお目当ては、夜限定で提供される「職人が握る本格寿司」だ。中トロを口に運んだおのだ氏は、「これ、JALのファーストクラスラウンジに匹敵しますよ。航空会社に関係なく、アメックスさえ持っていればこれが食べられるのは大きい」と大絶賛。同伴者2名まで無料という太っ腹なルールについても触れ、コストパフォーマンスを超えた体験価値を強調した。しかし、浮かれてばかりもいられない。デルタのスタッフからは「最近、男性一人のハワイ入国審査は非常に厳しくなっている」との情報が。不法就労を疑われるケースが増えているためだ。おのだ氏も「怪しまれないかな……」と一抹の不安を抱えながら、搭乗ゲートへと向かった。機内では約6時間のフライト。アップグレードされた座席は快適で、深夜便ながら機内食もしっかりと提供される。食後のデザートにはハーゲンダッツ、さらには到着前の軽食まで。寝不足になりがちなハワイ便だが、サービスの手厚さに助けられ、無事にダニエル・K・イノウエ国際空港へと降り立った。現地の時刻は午前8時。日本の寒さを忘れさせるハワイ特有の暖かな風が彼を迎える。ここで、おのだ氏は驚きの移動手段を選択した。かつてハワイの公共交通機関といえばバス（ザ・バス）一択だったが、現在は新しく高架鉄道「スカイライン」が空港まで延伸している。「昔、大きなスーツケースを持ってバスに乗ろうとして断られた苦い思い出があるんです」と語るおのだ氏にとって、この電車の開通はまさに革命だ。10ドルのチャージを済ませ、最新の車両に乗り込む。車窓から見えるのは、青い空とヤシの木、そして遠くに広がる海。まだ利用者はまばらだが、日本のモノレールに近い清潔感とスムーズな走りに「これは便利になりますね」と太鼓判を押した。