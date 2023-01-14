SNS更新

野球日本代表「侍ジャパン」の大谷翔平投手（ドジャース）が11日、インスタグラムを更新。ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）準々決勝を戦うマイアミの地へ、渡米したことを報告した。

大谷は「1番・指名打者」でグループリーグ3試合に先発出場。6日のチャイニーズ・タイペイ戦で2023年3月12日の1次ラウンド・豪州戦（東京ドーム）以来、1090日ぶりなる一発をグランドスラムで飾った。7日の韓国戦では、1点ビハインドで迎えた3回、飛距離124.4メートル、打球速度178.3キロ、高さ46メートルの特大同点アーチを叩き込んだ。

豪州戦は当たりがなかったが、8回に申告敬遠で出塁した。最終チェコ戦は欠場。グループリーグでは9打数5安打の打率.556、2本塁打、OPS2.025と別格の数字を残した。

大谷は11日の未明3時頃にストーリーズ機能を更新。JAL（日本航空）をメンションし、機内からの映像を公開した。警備スタッフらが敬礼している様子を捉え、大谷も敬礼マークの絵文字を3つ添えた。

日本代表は4連勝でグループリーグ1位通過を決めた。準々決勝は14日（日本時間15日）、フロリダ州マイアミのローンデポ・パークで行われる。対戦相手はプールDのドミニカ共和国かベネズエラとなる。（Full-Count編集部）