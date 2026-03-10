「痣できてる!?」Snow Man・渡辺翔太の口元に心配の声。「怪我したのかな？」「ニキビ跡じゃなさそう」
「痣できてる!?」Snow Man・渡辺翔太の口元に心配の声。「怪我したのかな？」「ニキビ跡じゃなさそう」
Snow Manの公式YouTubeチャンネルは3月10日、ショート動画を投稿。メンバーの渡辺翔太さんの口元について「怪我したのかな？」「痣できてる!?」といった声が寄せられています。
【動画】渡辺翔太の口元に「痣できてる!?」の声
「お口大丈夫!?」『【汗だく】ラウールpresents企画始動』と題した動画には、渡辺さんのほかに岩本照さん、向井康二さん、ラウールさん、深澤辰哉さんが登場。5人はラウールさん考案の企画に挑戦したようです。疲れ果てていたり汗だくになっていたりと、その激しさをうかがわせます。渡辺さんはカメラを内側に持って撮影していますが、唇の右上に黒いあざのようなものが。ファンからは心配の声が挙がっています。
ネット上では「お口大丈夫!?」「ニキビ跡じゃなさそう」「ヘルペス？」「痣できてる!?」「青くなってるように見える」「怪我したのかな？」「傷じゃなかったらいいな」「気になって話入ってこない…」などのコメントが寄せられました。
ミラノでのオフショットを投稿最近は自身のInstagramにて、イタリア・ミラノでのオフショットをたびたび投稿していた渡辺さん。6日には「お買い物」、4日には「お散歩」、1日には「ランチ」の様子を公開しています。ぜひチェックしてみてください。(文:堀井 ユウ)
