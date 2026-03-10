CNNの取材に答えるイラン最高指導者事務局の外交政策顧問カマル・ハラジ氏＝イラン首都テヘラン/Clipped From Video/CNN via CNN Newsource

（CNN）イラン最高指導者事務局の外交政策顧問カマル・ハラジ氏は9日、首都テヘランで行われたCNNの単独インタビューで、イラン政府は米国との長期戦に備えていると警告し、湾岸諸国に対する攻撃を続ける可能性を示唆した。湾岸諸国がトランプ米大統領に紛争から手を引くよう促すことを狙ったものとみられる。

ハラジ氏は当面の外交交渉の可能性を否定し、戦争は経済的な痛みを伴うことでのみ終結するとの見方を示した。紛争開始から10日が経過し、政府の強硬姿勢が一段と強まっていることを示唆した。

「もはや外交の余地はない。ドナルド・トランプ氏は他者を欺き、約束を守らなかった。我々は2度の交渉でそれを経験した。交渉の最中に攻撃を受けた」（ハラジ氏）

さらにハラジ氏は「経済的圧力が高まり、他国が介入して米国とイスラエルによるイランへの侵略の終結を保証するほどの状況にならない限り、余地はない」と語り、湾岸アラブ諸国をはじめとする各国が米国に戦争終結を促す圧力をかける必要があるとの認識を示した。

「この戦争はすでに、インフレやエネルギー不足という形で他国に多大な圧力、つまり経済的圧力をかけてきた。戦争が続けば、この圧力はさらに高まり、他国は介入せざるを得なくなるだろう」

一方、米軍とイスラエル軍の攻撃で2月28日に殺害されたアリ・ハメネイ師の次男、モジタバ・ハメネイ師がイランの最高指導者に選出されたことで、情勢がさらに緊張する可能性がある。

今後、イラン軍と最高指導部は一体となって行動するのかとの質問に対し、ハラジ氏は「その通りだ」と答えた。

「イラン・イスラム共和国の指導者の責任は、イランの防衛能力を指揮することだ。アヤトラ・ハメネイ師がそれを担っていたように、今後は新指導者がそれを担う」