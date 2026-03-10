日本マクドナルド（東京都新宿区）の公式「X」アカウントが、モーニングメニュー「マックグリドル」にまつわる事実を投稿。ユーザーから反響が起きています。

【画像】わぁ…確かに… コチラが「グリドルだけ」の画像です！

「朝はグリドル派」も気付かなかった事実

公式アカウントは、「マクドナルドのロゴが刻まれているのは、“グリドルだけ”って知ってました？」とコメントし、「マックグリドル ソーセージエッグ」の写真を投稿しています。

X上では、「知らなかった」「気付かなかった。確かにグリドルにしかロゴがない気がしてきました」「朝マックは絶対グリドル食べる派だけど、味わうことに気を取られてるのか、意識したことなかった」「なんだって！それは確認しないと！」との声が上がっています。

「マックグリドル」はメイプル風シロップ入りのパンケーキで、ソーセージやベーコンエッグを挟んだ、“甘じょっぱさ”が人気のモーニングメニュー。

ユーザーからは「最近食べてみたけど、あの甘さとソーセージの塩辛さがめっちゃ合う」「メープルシロップがしみ込んだバンズがすてき」「グリドル食べたい、朝マック行きたい」というコメントも寄せられています。