櫻坂46 14thシングル「The growing up train」のリリースを記念し、YouTube生配信番組を実施
3月11日21時より、櫻坂46のオフィシャルYouTubeチャンネルにて、14thシングル「The growing up train」のリリースを記念したスペシャル番組が生配信される。
■藤吉夏鈴、田村保乃、的野美青、村山美羽、浅井恋乃未、勝又春の6名が出演
この配信番組には、「The growing up train」のセンターを務める藤吉夏鈴の他、田村保乃、的野美青、村山美羽、浅井恋乃未、勝又春の6名が出演。当日に発売される最新シングル「The growing up train」の魅力を6人がたっぷり解説する。
当日はハッシュタグ「#櫻坂46_TGUTリリパ」でぜひリアルタイムで盛り上げ、櫻坂46の最新作品のリリースをお祝いしよう。
■リリース情報
2026.02.28 ON SALE
DIGITAL SINGLE「光源」
2024.03.07 ON SALE
DIGITAL SINGLE「ドライフルーツ」
2026.03.11 ON SALE
SINGLE「The growing up train」
2026.04.08 ON SALE
Blu-ray＆DVD『5th TOUR 2025 “Addiction” TOUR FINAL at KYOCERA DOME OSAKA』
■【画像】櫻坂46のアーティスト写真
■関連リンク
櫻坂46 OFFICIAL SITE
https://sakurazaka46.com/