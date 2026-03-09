櫻坂46 14thシングル「The growing up train」のリリースを記念し、YouTube生配信番組を実施

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

3月11日21時より、櫻坂46のオフィシャルYouTubeチャンネルにて、14thシングル「The growing up train」のリリースを記念したスペシャル番組が生配信される。

■藤吉夏鈴、田村保乃、的野美青、村山美羽、浅井恋乃未、勝又春の6名が出演

この配信番組には、「The growing up train」のセンターを務める藤吉夏鈴の他、田村保乃、的野美青、村山美羽、浅井恋乃未、勝又春の6名が出演。当日に発売される最新シングル「The growing up train」の魅力を6人がたっぷり解説する。

当日はハッシュタグ「#櫻坂46_TGUTリリパ」でぜひリアルタイムで盛り上げ、櫻坂46の最新作品のリリースをお祝いしよう。

■リリース情報

2026.02.28 ON SALE

DIGITAL SINGLE「光源」

2024.03.07 ON SALE

DIGITAL SINGLE「ドライフルーツ」

2026.03.11 ON SALE

SINGLE「The growing up train」

2026.04.08 ON SALE

Blu-ray＆DVD『5th TOUR 2025 “Addiction” TOUR FINAL at KYOCERA DOME OSAKA』

