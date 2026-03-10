今さら聞けない「ホルムズ海峡封鎖」の真実。日本経済を「根底から揺るがしかねない」エネルギー危機の全貌
YouTubeチャンネル「大人の学び直しTV」が「ホルムズ海峡封鎖で何が起きるのか？日本経済に与える”本当の衝撃”」を公開した。動画では、中東情勢の悪化に伴うホルムズ海峡の事実上の封鎖が、日本のエネルギー供給や物流、食料価格にどのような影響を及ぼすかを紐解き、LNG（液化天然ガス）の備蓄不足が日本経済の最大の脅威であると結論付けている。
すあし社長はまず、ホルムズ海峡が世界の原油とLNGの約20%が通過する「世界経済を動かすための大動脈」であると定義する。アメリカとイスラエルによるイランへの軍事攻撃やその報復措置を背景に、民間船舶への危険性が高まり、保険料が暴騰。日本の海運大手も通航を停止するなど、海峡は事実上の封鎖状態にあると説明した。日本は中東産原油への依存度が高く、この事態は日本の「エネルギー安全保障の直接的な脅威」になると警鐘を鳴らす。
原油の輸入停止に対して政府は約8ヶ月半の備蓄があると説明する一方、すあし社長は安全保障の「死角」としてLNGの備蓄不足を指摘する。マイナス162度の超低温で保存するLNGは長期間の維持が技術的・コスト的に難しく、国内には約3週間分の備蓄しかない。海峡封鎖によって輸入が途絶えれば、短期間で火力発電所の燃料が底をつき、大規模な計画停電や工場の稼働停止といった「深刻な機能不全」に陥るリスクがあるという。
さらに影響は電力不足にとどまらない。原油価格の高騰はトラックの燃料である軽油価格を押し上げ、2024年問題で苦境にある物流業界を「足元から崩壊させる」と解説。また、化学肥料の原料となるアンモニアや尿素の輸入も滞ることで、農作物の生産コストが跳ね上がる「アグフレーション（農業インフレ）」が発生し、食料品価格の高騰という形で国民の生活を直撃すると説いた。
動画の終盤で、すあし社長はホルムズ海峡の危機が日本国民の生活インフラに直結している現状を強調。「他国の軍事判断一つで危機に晒される」脆さを認識し、ニュースを自身の資産や生活への影響と結びつけて考える習慣を持つことの重要性を提示して動画を締めくくった。
