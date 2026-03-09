この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

フィットネス系チャンネル「のがちゃんねる/nogachannel」が、「【忙しくてもこれはやる】4分間のHIITで効率よく全身筋トレ！終わってからも続く脂肪燃焼【ジャンプなし】」と題した動画を公開しました。この動画では、のが氏がジャンプなしでできる4分間の高強度インターバルトレーニング（HIIT）を紹介。短時間で効率的に全身を鍛え、脂肪燃焼効果が期待できるプログラムを解説しています。



プログラムは、4種類のエクササイズを2周行う構成です。1種目目は、ハイプランクの姿勢から交互に膝を胸に寄せる動きと、膝つきプッシュアップを組み合わせたトレーニング。のが氏は、プッシュアップの際に「背中はまっすぐのまま、胸を床に近づけて」とポイントを説明しています。



2種目目は、サイドランジとニータッチです。両手を頭の後ろで組み、片足を大きく横に踏み出して腰を落とします。のが氏は「膝が90度になるくらいまでしっかり腰を落としましょう」と解説。元の姿勢に戻る際に膝を持ち上げ、対角の肘でタッチする動作を繰り返します。



続いて、立った状態で交互に膝を持ち上げ、対角の肘とタッチするエクササイズを行います。最後は、サイドランジで床をタッチし、立ち上がる際に両手を大きく上に伸ばす「万歳サイドランジ」で締めくくります。



ジャンプをしないため、マンションなどでも騒音を気にせず実践できるのが特徴です。わずか4分という短時間で完結するため、忙しい日々の中でも運動習慣を取り入れたい人に最適な内容となっています。この動画を参考に、日々のトレーニングに役立ててみてはいかがでしょうか。