吉田の2試合連発となる2号2ランで逆転、3連勝で1位突破

■日本 4ー3 豪州（7日・東京ドーム）

野球日本代表「侍ジャパン」は8日、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の1次ラウンドC組のオーストラリア戦（東京ドーム）で逆転勝利を飾った。7回に吉田正尚外野手（レッドソックス）が逆転2号2ラン。天覧試合で3連勝を飾り、1次ラウンドC組を1位で突破した。

4番・吉田が重苦しい空気を一振りで吹き飛ばした。1点を追う7回2死一塁、左腕・ケネディの内角低め、スライダーを強振した。2試合連発となる右越え2号2ラン。東京ドームは観客総立ちの大熱狂だった。

拙攻が続いていた。初回2死一、二塁で岡本和真が中飛。2回2死一、二塁では大谷翔平が中直に倒れた。4回2死満塁では二塁走者・牧秀悟が捕手からの牽制でタッチアウト。6回2死満塁も生かせず、あと一本が出ない流れだった。吉田のフルスイングが全てを変えた。8回には代打・佐藤輝明の左翼線適時二塁打、鈴木誠也の押し出し四球で2点を加点した。

先発の菅野智之は安定した投球が光った。初回2死一、三塁でデールを遊ゴロに。2回を3人で仕留め、3回1死一塁ではミードを三ゴロ併殺打に打ち取った。4回無死二塁ではホール、デール、ウィングローブの中軸を抑え、4回50球、2奪三振、4安打無失点。2024年まで所属した巨人の本拠地で試合を作った。

2番手の隅田知一郎は捕手・若月健矢の送球エラーの間に先取点を許したが、3回7奪三振2安打1失点に。種市篤暉は8回の1イニングを3人で仕留めた。

9日は試合はなく、1次ラウンドは残り10日のチェコ戦を残すのみだ。準々決勝へ向けて全勝で突破したいところだ。一方、敗れたオーストラリアは1次ラウンド突破をかけ9日に韓国戦（東京ドーム）に臨む。（Full-Count編集部）