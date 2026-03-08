散歩中、警察官に出会ったわんこ。すると、パトカーから警察官が降りてきてくれて…。ふたりのほっこり温かい交流は、TikTokに投稿されると多くの人の目に留まり、記事執筆時点で2万8000回も再生されています。また「なんか無茶苦茶良いやん！」「優しい時間流れてますね！」といった声も寄せられました！

【動画：散歩中『警察官』に出会った犬→パトカーから降りてきて…素敵すぎる『微笑ましい光景』】

散歩中に警察官と出会ったわんこ

TikTokアカウント「アメリカンピットブル パパ」さまは、アメリカンピットブルの「ジョイ」くんの様子を更新しています。

この日、散歩をしていたジョイくんと飼い主さん。すると、目の前にパトカーが停まっていたそうです。そして……

なんと、警察官がパトカーから降りてきてくれたのです！さらに、ジョイくん用のおやつも持ってきてくれたそうで、それを美味しそうに食べていたというジョイくん。とても微笑ましいですね！

穏やかな時間が流れる光景にほっこり

その後も持っているおやつをジョイくんに笑顔で差し出してくれる警察官。こちらの方は、時々お散歩中にジョイくんと遊んでくれるのだそう。公務中の合間にほんの少しですが、ジョイくんと触れ合うことを楽しみにしているのかもしれませんね。

そんな優しい警察官に、ジョイくんも喜びが溢れたのでしょう。立ち上がり、まるで「ありがとう～！」と感謝の気持ちを伝えるようにマスクにキス！

そんなジョイくんに、警察官もニコニコ！実はこちらの方は、いつもおやつをくれる前に自分で食べて見せてくれる茶目気を持つ方なのだとか！ジョイくんも「大好きなおまわりさんと同じものが食べられる」と思い、より嬉しい気持ちが湧いてくるのかもしれませんね！

微笑ましい光景が話題に

ジョイくんと警察官の微笑ましいやりとりは、TikTokに投稿されると多くの人の目に留まり、記事執筆時点で2万8000回再生されています。

コメント欄には「なんか無茶苦茶良いやん！」「優しい時間流れてますね！」「素敵すぎる！」「ホント無邪気で可愛い」といった声が寄せられました！

そんなジョイくんの日々の様子は、TikTokアカウント「アメリカンピットブル パパ」からご覧いただけます。気になる方はぜひ覗いてみてくださいね！

写真・動画提供：TikTokアカウント「アメリカンピットブル パパ（@kenji77776）」さま

執筆：しおり

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。