ウソだろ!? ショットメーカーの川春花は、右手のヒラを上に向けてインパクトしていた
アルバTVで放送されている番組「トッププロレッスンK'Sスタジオ」。女子ツアー通算5勝を誇る川春花が話してくれた、飛距離と方向性を両立させるスイングのコツを紹介する。
【連続写真】右手のヒラを上に向けてインパクトする 川のドライバースイング
◇ ◇ ◇スイングでは、フォローの途中で動きを止めるのではなく、左足の上でぐるぐると体が回り、最後まで回り切ることを意識しています。最後まで振り切ることを意識することで、ダウンスイングからの流れが良くなるんです。飛距離を出したいときは、スイングスピードを上げるだけでなく、地面を蹴るような動きを入れて打ちます。特に左足でしっかり地面を踏み込み、そこから伸ばす動きを入れます。そこで伸び上がることでクラブが速く戻ってくるし、軸もできるのでヘッドが走るんです。右手の使い方も意識しています。右手のヒラを上に向けたまま打つイメージで、インパクト付近では親指がターゲット方向を向くようなイメージで振っています。手首をコネるのではなく、手のヒラの面を大事にして、面を変えずにしっかり振ることを意識しています。そうするとフェース面が変わらず、方向性も良くなると思います。■川春花かわさき・はるか／ 2003年生まれ、京都府出身。ダイナミックかつ効率的なスイングで国内ツアー通算5勝を挙げる。村田製作所所属。◇ ◇ ◇●川崎春花のアイアンショットを詳細分析！ 関連記事『川春花は前傾をキープしながらややダウンブローで打つ！ どこを真似ればいい？』を詳しく読めば、その秘密が分かります。
【連続写真】左足の上で回って右手のヒラを上に向けてインパクトする 川のドライバースイング
【連続写真】右手のヒラを上に向けてインパクトする 川のドライバースイング
【連続写真】左足の上で回って右手のヒラを上に向けてインパクトする 川のドライバースイング
