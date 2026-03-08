確定申告をAIに任せたら暴走？　フリーゲーム「納税庁らくらくAIチャット」がカオス

毎年この時期になると、多くの人が頭を悩ませる「確定申告」。誰か代わりにやってくれないかな……AIとか……。そんな人類のささやかな願い（？）を見事に打ち砕いてくれる、カオスな確定申告ADV「納税庁らくらくAIチャット」が3月6日、フリーゲーム投稿サイト「unityroom」にて無料公開されました。

制作を手掛けたのは、ゲーム制作チーム「確疋甲告デジタルサポート推進室」。PCおよびスマートフォン（Webブラウザ）から無料でプレイ可能です。1周約5分でサクッと終わるとのことで、筆者もさっそくプレイしてみました。

■ 妙にリアルな「納税庁」サイトとヤバすぎる利用規約

ゲームをスタートすると、まずは架空の省庁である「納税庁」のHP風画面が表示されます。実際の公的機関を思わせるシンプルなUIがやたらとリアルで、これからゲームが始まるというのに全くワクワクしません。

「新着情報」からAIチャットを選択し、まずは利用規約に目を通していると……「禁止事項」の項目にとんでもない一文が書かれているではありませんか。

「唐揚げにレモンをかける行為」

なんとこれが発覚した場合、税率が5000％になるのだそうです。怖い。国家権力（架空）によるレモンハラスメントへの強い憎しみを感じます。

■ 「普段の朝ご飯」に「恋愛傾向」まで！？炸裂するトンデモAI理論

規約に同意すると、いよいよ「納税庁らくらくAIチャット」とのやり取りがスタート。「ご職業は何ですか？」「車はもっていますか？」等、次々と尋ねてくるAIの質問に選択肢で答えていくことで、所得や経費、所得控除等を自動換算し、納税額を確定させてくれるというシステムです。

かなりガバガバな気がしますが、フィクションということで目をつむりましょう。ちなみに、回答を間違えた場合は3回までやり直しが可能です。

確定申告が終わると、最後にAIへのフィードバック（キャラをもっと可愛く、もっと説明が欲しい等）を送ることができます。すると、翌年の確定申告時にその要望がちゃんとシステムに反映されているという面白いギミックも。

しかし、便利なのも束の間。発展途上のAIは年を追うごとに暴走を始めます。

翌年からは「普段の朝ご飯は何を食べていますか？」「肉と野菜と魚だとどれが一番好き？」といった、もはや納税とは全く関係のない質問が投げかけられるように。

ここで例えば「野菜」と答えると、AIは「健康長寿思考であるため年金受給者」という目を疑うような論理の飛躍を見せ、84万円の収入を勝手に上乗せしてきます。

他にも「私と仕事、どっちが大切なの？」など、次々と繰り出される異常な質問に、思わず「これ何のゲームだっけ？」とツッコミを入れたくなります。

■ 結末は4種類 果たしてグッドエンドにたどり着けるか

もちろんゲーム内には、「唐揚げにはレモンを（かけるorかけない）」という利用規約の伏線回収もしっかり用意されています。規約通りかければ税率5000％になるのか……その結末は、ぜひご自身の目で確かめてみてください。

本作は、全5ターン（5年間）を通して確定申告を行えばゲームクリアとなりますが、累計納税額や選んだ選択肢によっては途中で強制終了となってしまう場合も。エンディングは全4種類用意されているので、なんとかグッドエンドにたどり着けるよう、AIの顔色をうかがいながら適切な回答を選んでいきましょう。

AIの質問に答えるだけで確定申告が完了してしまうのは夢のように便利ですが、やはり「まだAIにまかせっきりはいけないな」という深い学びも得られる本作。現実の確定申告に疲れた時の息抜きとして、このカオスな税務体験に足を踏み入れてみるのもよいかもしれません。

