家族になったばかりの子猫さんが、先住のコツメカワウソさんと隙あらばじゃれ合って…？可愛いが溢れている光景に、癒される視聴者さんが続出しました。

大きな反響を呼んだ投稿は記事執筆時点で50万回再生を記録し、「二人ともなんてかわいいんだろう！！」「メロメロです」「何時間でも見ていられるよ！」といったコメントが寄せられています。

【動画：出会ったばかりのカワウソと子猫→一緒に遊ぶ様子を見てみると…『あまりにも尊い光景』】

仲を深めるために

YouTubeチャンネル『ma ko』に投稿されたのは、コツメカワウソの「さくら」ちゃんと茶トラ猫の「もち」くんの仲良しコンビが、まだ出会って間もない頃の姿を収めた動画。もちくんの子猫時代の様子です。

子猫にとって大切なコミュニケーションのひとつである『じゃれ合い』。さくらちゃんともちくんもたくさんのじゃれ合いを経て仲を深めていたそうで、この日も飼い主さんに見守られる中、始まったといいます。

可愛すぎるじゃれ合い

お腹に突っ込んできたさくらちゃんの頭を両前足で押さえるようにして、もちくんは横にコロン。そのまま覆い被さるさくらちゃんにもちくんも甘噛みやキックで応戦し、ふたりともちゃんと力の調節ができている様子。なんとも微笑ましいプロレスごっこです。

よほど夢中になって遊んでいたのか、もちくんがソファから落ちてしまう一幕もあったそう。そして、休憩を挟んで再開された時には、今度はもちくんが覆い被さる番となって取っ組み合いに。マウントをとられ、パクパクと甘噛みされていたさくらちゃんでしたが…。

仲良しなふたりが尊い！

もちくんの背中に両前足を回してぎゅっとしたそうで、まるで抱きしめ合っているような尊い光景が！他にも興奮から2足立ちとなって倒れ込むといった格闘技のような激しいものも見られたそうで、どのじゃれ合いも可愛らしく、頬が緩むのを止められません。

さくらちゃんが終始ピッピッとご機嫌な声を出していたりと、激しいじゃれ合いでさえもとっても楽しそうなふたり。さくらちゃんともちくんはこの頃から、相性ばっちりだったのですね！

投稿には「ぬいぐるみ同士がじゃれ合ってるみたいで可愛すぎるwww」「あららすっかり仲良くなっちゃって」「さくらの方がお姉ちゃんなのに同い年の友達みたいw」「カワイイ✕カワイイ＝最強か」「このじゃれ合いが大事な時期ですよね♡」など、国内外から多くのコメントが寄せられました。

YouTubeチャンネル『ma ko』では、さくらちゃんともちくんとご家族、そして2025年に新たに家族に加わった子猫のむぎくんの日常の様子が投稿されています。もちくんたちの仲良しっぷりに癒されますよ。

写真・動画提供:YouTubeチャンネル「ma ko」さま

執筆∶くるみ

編集∶ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。